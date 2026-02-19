Трамп принял решение о санкциях против России - опубликован официальный указ

Президент США продлил на год действие санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины.

https://glavred.info/world/tramp-prinyal-reshenie-o-sankciyah-protiv-rossii-opublikovan-oficialnyy-ukaz-10742249.html Ссылка скопирована

Трамп продлил еще на год санкции против России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Трамп продлил срок действия санкций против России

Ограничения на страну-агрессора будут действовать минимум до марта 2027 года

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения, в рамках которого действует ряд санкций против России. Соответствующий документ обнародован в американском Федеральном реестре.

"Я продлеваю на год национальный режим чрезвычайного положения, введенный указом 13660", - приводятся слова Трампа в документе. видео дня

Речь идет о продлении режима санкций, введенного на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (50 U.S.C. 1701 et seq.) для противодействия угрозам национальной безопасности и внешней политике США.

В документе отмечается, что действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению украинских активов и в дальнейшем представляют "необычную и чрезвычайную угрозу" для Соединенных Штатов.

Таким образом, американские санкции против России, введенные в ответ на агрессию против Украины, будут действовать как минимум до марта 2027 года.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Введут ли США новые санкции против РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, возможное введение новых санкций США против России имеет прежде всего политическое, а не чисто юридическое значение и вписывается в более широкую геополитическую стратегию администрации президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Он отметил, что даже если соответствующий документ поддержит Конгресс, окончательное решение о введении санкций остается за президентом США.

По его убеждению, ситуация вокруг санкционного законопроекта является скорее политическим жестом, который отражает подход и публичный стиль Трампа.

"Даже если закон будет принят, реализовать его на практике будет сложно, ведь все рычаги контроля остаются в руках президента. Но пока у него это получается. Он отвечает силой на силу — то, чего принципиально не хотят делать европейцы, несмотря на то, что Россия системно нарушает международное право по крайней мере с 2008 года", — отметил Клочок.

Санкции против России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 91 морского судна, которые связывают с так называемым теневым флотом России.

8 февраля Украина ввела новый пакет ограничений в отношении компаний, обеспечивающих поставки критически важных компонентов для производства российских ракет и беспилотников, а также в отношении представителей финансового сектора РФ. Об этом сообщил глава государства.

6 февраля Европейская комиссия подготовила 20-й пакет санкций против России. Ожидается, что его могут принять к годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок – общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред