Ужасные ямы на трассе Киев - Чоп в Житомирской области: стало известно, когда их заделают

Ухабы фиксируют не только на международных трассах, но и на многих других направлениях.

Латание ям на трассах Киев–Чоп и Киев–Одесса начнется после потепления и появления средств

Финансирование дорог в Украине составляет лишь 10% от потребности

Худшие участки: под Киевом, возле объездной Коростышева и в Ровенской области

На главных автомагистралях страны — Киев–Одесса и Киев–Чоп — снова появились масштабные выбоины, которые затрудняют движение и создают риски для водителей. Однако латать их начнут только тогда, когда позволит погода и появятся средства.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

По словам Сухомлина, нынешние проблемы - не единичные. Выбоины фиксируют не только на международных трассах, но и на многих других направлениях. На Киев-Одесса критическими являются два-три участка по 2 км каждый, а на Киев-Чоп - отдельные отрезки под Киевом, в районе Коростышева и на территории Ровенской области.

Причина проста: дороги, построенные в 2012 году, давно исчерпали нормативный срок эксплуатации. Капитального ремонта за 13 лет не проводили, а плановые работы не финансировались.

Почему дороги "разрывает"

Сухомлин объясняет, что разрушение - следствие естественных процессов и отсутствия профилактики:

"Зимой, когда есть циклы замерзания и оттаивания, в трещины попадает вода. Она замерзает, расширяется и разрушает покрытие".

Гарантия на дорожные работы составляет 6–8 лет, после чего верхний слой нужно обновлять. Через 15 лет — ремонтировать основу. Украина же годами откладывала эти работы.

Финансирование упало до 10% потребности

Ситуацию осложняет резкое сокращение бюджета. По словам главы агентства, в 2024 году на дороги выделили только 12,6 млрд грн - это около 10% от минимальной потребности. К тому же 7-8 млрд из этой суммы Минфин запланировал на декабрь, то есть фактически средств сейчас нет.

"Часть работ будем выполнять в пределах имеющегося финансирования, часть — с отсрочкой платежей подрядчикам... будем залазить в долги перед подрядчиками", — отмечает Сухомлин.

Он добавляет, что около 65% финансирования направляют в прифронтовые регионы, поэтому ресурсы на центральные трассы ограничены.

Когда начнут латать ямы

По словам главы агентства, аварийный ремонт начнется только после стабильного потепления.

"Для качественной укладки асфальта нужна температура не менее +5...+10 градусов в течение недели-двух", - отмечает он.

Поэтому, если март будет холодным, водителям придется еще месяц объезжать выбоины.

Можно ли было этого избежать

Сухомлин отмечает, что страны с полным финансированием содержания дорог не сталкиваются с такими масштабными разрушениями. Украине нужно не менее 60-70 млрд грн ежегодно только на профилактику - латание трещин и мелких выбоин.

Относительно идеи направить средства из обслуживания кредитов "Укравтодора" на ремонт, он ответил однозначно: "Дефолт по ним не решит проблему ремонта дорог, но заблокирует внешнее финансирование страны".

Дороги в Украине - последние новости для водителей

Напомним, в Украине рассматривают возможность открытия первой платной дороги. Первый платный автобан хотят открыть от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Рассматриваются именно дороги, которые ведут к пунктам пропуска.

Как писал ранее Главред, вопрос возобновления технического осмотра для частных автомобилей периодически появляется в публичном пространстве, однако реальных решений до сих пор нет.

Адвокат Вадим Володарский в комментарии подчеркнул, что в нынешних условиях государство вряд ли будет заниматься этим вопросом, ведь он может только усилить напряжение в обществе без ощутимого положительного эффекта для безопасности дорожного движения.

