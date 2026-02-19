Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ужасные ямы на трассе Киев - Чоп в Житомирской области: стало известно, когда их заделают

Дарья Пшеничник
19 февраля 2026, 16:37обновлено 19 февраля, 17:11
34
Ухабы фиксируют не только на международных трассах, но и на многих других направлениях.
Ямы на дороге
Ямы на дороге / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новостей:

  • Латание ям на трассах Киев–Чоп и Киев–Одесса начнется после потепления и появления средств
  • Финансирование дорог в Украине составляет лишь 10% от потребности
  • Худшие участки: под Киевом, возле объездной Коростышева и в Ровенской области

На главных автомагистралях страны — Киев–Одесса и Киев–Чоп — снова появились масштабные выбоины, которые затрудняют движение и создают риски для водителей. Однако латать их начнут только тогда, когда позволит погода и появятся средства.

видео дня

Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

По словам Сухомлина, нынешние проблемы - не единичные. Выбоины фиксируют не только на международных трассах, но и на многих других направлениях. На Киев-Одесса критическими являются два-три участка по 2 км каждый, а на Киев-Чоп - отдельные отрезки под Киевом, в районе Коростышева и на территории Ровенской области.

Причина проста: дороги, построенные в 2012 году, давно исчерпали нормативный срок эксплуатации. Капитального ремонта за 13 лет не проводили, а плановые работы не финансировались.

Почему дороги "разрывает"

Сухомлин объясняет, что разрушение - следствие естественных процессов и отсутствия профилактики:

"Зимой, когда есть циклы замерзания и оттаивания, в трещины попадает вода. Она замерзает, расширяется и разрушает покрытие".

Гарантия на дорожные работы составляет 6–8 лет, после чего верхний слой нужно обновлять. Через 15 лет — ремонтировать основу. Украина же годами откладывала эти работы.

Финансирование упало до 10% потребности

Ситуацию осложняет резкое сокращение бюджета. По словам главы агентства, в 2024 году на дороги выделили только 12,6 млрд грн - это около 10% от минимальной потребности. К тому же 7-8 млрд из этой суммы Минфин запланировал на декабрь, то есть фактически средств сейчас нет.

"Часть работ будем выполнять в пределах имеющегося финансирования, часть — с отсрочкой платежей подрядчикам... будем залазить в долги перед подрядчиками", — отмечает Сухомлин.

Он добавляет, что около 65% финансирования направляют в прифронтовые регионы, поэтому ресурсы на центральные трассы ограничены.

Когда начнут латать ямы

По словам главы агентства, аварийный ремонт начнется только после стабильного потепления.

"Для качественной укладки асфальта нужна температура не менее +5...+10 градусов в течение недели-двух", - отмечает он.

Поэтому, если март будет холодным, водителям придется еще месяц объезжать выбоины.

Можно ли было этого избежать

Сухомлин отмечает, что страны с полным финансированием содержания дорог не сталкиваются с такими масштабными разрушениями. Украине нужно не менее 60-70 млрд грн ежегодно только на профилактику - латание трещин и мелких выбоин.

Относительно идеи направить средства из обслуживания кредитов "Укравтодора" на ремонт, он ответил однозначно: "Дефолт по ним не решит проблему ремонта дорог, но заблокирует внешнее финансирование страны".

Дороги в Украине - последние новости для водителей

Напомним, в Украине рассматривают возможность открытия первой платной дороги. Первый платный автобан хотят открыть от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Рассматриваются именно дороги, которые ведут к пунктам пропуска.

Как писал ранее Главред, вопрос возобновления технического осмотра для частных автомобилей периодически появляется в публичном пространстве, однако реальных решений до сих пор нет.

Адвокат Вадим Володарский в комментарии подчеркнул, что в нынешних условиях государство вряд ли будет заниматься этим вопросом, ведь он может только усилить напряжение в обществе без ощутимого положительного эффекта для безопасности дорожного движения.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Украинская правда

Украинская правда — украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дороги Житомирская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 20 февраля

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 20 февраля

17:21Экономика
Закончит ли РФ войну в 2026 году: разведка Европы раскрыла замысел Кремля

Закончит ли РФ войну в 2026 году: разведка Европы раскрыла замысел Кремля

16:42Мир
Оффшоры, $112 млн и "черная бухгалтерия": раскрыта роль Галущенко в деле "Мидас"

Оффшоры, $112 млн и "черная бухгалтерия": раскрыта роль Галущенко в деле "Мидас"

16:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Последние новости

17:58

В шаге от весны: какую погоду для Днепра принесут последние выходные зимы

17:31

В Украине перестанет работать "Резерв+" - в Минобороны сделали заявление

17:28

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

17:21

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 20 февраля

16:51

Что люди чаще всего говорят на смертном одре: признание медсестрыВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:42

Закончит ли РФ войну в 2026 году: разведка Европы раскрыла замысел Кремля

16:39

Оффшоры, $112 млн и "черная бухгалтерия": раскрыта роль Галущенко в деле "Мидас"Видео

16:37

Ужасные ямы на трассе Киев - Чоп в Житомирской области: стало известно, когда их заделают

16:35

Почему в СРСР стены красили только до половины: настоящая причина удивит

Реклама
16:27

Уважаемый мужчина: Никитюк впервые показала лицо крошки-сына

15:40

Через два месяца после смерти: стало известно, от чего умер звезда "Криминального чтива"

15:40

Что на самом деле означают черные пятна на пекинской капусте: можно ли ее есть

15:13

Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

15:12

Больше чем у Маска: девушка стала самой богатой в мире, но есть нюанс

14:54

Скрытая угроза: 12 вещей, которые категорически нельзя покупать в секонд-хенде

14:51

В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

14:34

Настоящий скачок цен: в Украине подорожал популярный продукт

14:11

Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

14:05

Не куры и не утки: что реально выгодно держать в деревне

13:55

Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали

Реклама
13:44

Насыщает на полдня, а готовится 15 минут: очень простой рецепт завтрака

13:34

В США скончался молодой 25-летней рэппер

13:30

Даже коммуналку не платит: женщина придумала, как сэкономить на жилье

13:05

Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

12:59

Путинистка Успенская молится за свою дочь: что с ней случилось

12:54

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

12:20

Брата короля Великобритании принца Эндрю арестовали: что известно

12:11

Ученые пробурили лед на 228 метров: что они там нашлиВидео

12:11

С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

11:58

Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

11:57

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

11:49

"Снег с дождем": в Харькове объявили I уровень опасности

11:46

Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

11:40

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакцииВидео

11:24

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

10:51

"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

10:45

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Реклама
10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной ЛозовойФото

09:34

Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границуВидео

09:33

"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

09:26

Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело

09:25

В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

09:04

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцам - проблемы, Козерогам - прибыль

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять