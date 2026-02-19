"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

В Женеве стороны нашли основу для прекращения огня.

Украина и РФ достигли прогресса в вопросе прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: 156 ОМБр, t.me/umerov_rustem

Главное:

В переговорах есть прогресс по вопросу прекращения огня

Напряжение в политических переговорах Украины и РФ сохраняется

Военные переговоры начали вселять осторожный оптимизм

Украина, США и страна-агрессор Россия достигли прогресса в вопросе механизма прекращения огня. Как пишет CNN, это произошло во время трехсторонних переговоров в Женеве.

Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал изданию, что стороны добились "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня.

В то же время политические переговоры все еще были напряженными, а военные - "вселяли в чиновников осторожный оптимизм".

Какова была задача военных переговоров

Одна из главных задач военных переговоров во время встречи в Женеве заключалась в достижении согласия украинской и российской стороны по ключевым условиям, которые будут задействованы уже в политических переговорах.

Именно в этом направлении и был достигнут прогресс, хотя впереди все стороны будет ждать окончательное соглашение политических деятелей.

Почему Россия пытается блокировать мирный процесс - мнение аналитиков

Главред писал , что, по словам аналитиков ISW, отказ кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина от гарантий безопасности Украины является большим препятствием на пути к заключению мирного соглашения, чем позиция Киева по территориям.

Кремль сейчас в ходе мирных переговоров прилагает максимум усилий, чтобы изобразить Украину как главное препятствие и скрыть собственное нежелание идти на уступки.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, во время последних переговоров обе стороны достигли значительного прогресса. Обе стороны согласились предоставить обновленную информацию своим лидерам и продолжить совместную работу над мирным соглашением.

Ранее СМИ писали, что во время переговоров в Женеве Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

Накануне Зеленский заявлял, что стороны продвинулись в вопросах военного направления во время переговоров. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Кроме США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание в 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

