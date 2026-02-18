Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 19 февраля.

Курс валют на 19 февраля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В четверг, 19 февраля, Национальный банк Украины несколько ослабил гривну по отношению к основным иностранным валютам. Доллар США, евро и польский злотый продемонстрировали рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 19 февраля

На четверг официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,29 гривны за доллар. Таким образом, доллар укрепил свои позиции на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро на 19 февраля

Евро также укрепился. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,25 гривны за один евро, то есть гривна ослабла на 11 копеек.

Курс злотого на 19 февраля

НБУ увеличил курс польского злотого к гривне на 19 февраля по сравнению с 18 февраля на 1 копейку - до 12,15 гривны.

Что будет с курсом валют в течение недели - мнение эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в середине февраля вряд ли будут резкие курсовые движения.

По его словам, валютный рынок переходит в фазу относительного равновесия.

Он считает, что в течение недели доллар будет колебаться в пределах 42,75-43,25 гривен на межбанке и 42,5-43,5 гривен на наличном рынке. В то же время евро будет стоить от 50 до 52 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, экономист Александр Хмелевский заявлял, что спрос на валюту в Украине в феврале не ожидается высоким. По его словам, курс гривны к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорил, что гривна сохраняет относительную стабильность к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

