Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

Встречи запланированы на первую половину дня.

Мирные переговоры сегодня продолжатся в Женеве / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Главное:

Старт переговоров в Женеве запланирован на 10 часов утра

Военная и политическая группы проведут консультации

Сегодня, 18 февраля, в Женеве состоится второй день трехсторонних переговоров США, Украины и России по завершению российско-украинской войны.

По словам пресс-секретаря секретаря СНБО Дианы Давитян, встречи запланированы на первую половину дня. Об этом она сообщила журналистам РБК-Украина.

Прокремлевские СМИ анонсировали начало переговоров на 10:00 (по киевскому времени).

Главная цель сегодняшнего дня - перевести вчерашние обсуждения "механики решений" в конкретные договоренности.

Сообщается также, что консультации будут проводить в военной и политической группах.

РосСМИ пишут, что российская делегация во главе с помощником Путина Владимиром Мединским выехала на переговоры по украинскому урегулированию.

Делегация РФ выехала на переговоры / скриншот

В состав украинской делегации на переговорах в Женеве вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Вадим Скибицкий, Сергей Кислица, Андрей Гнатов и Давид Арахамия.

Американскую сторону представляют Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл и Алекс Гринкевич.

Делегацию России возглавил Владимир Мединский.

Переговоры в Женеве / Фото t.me/umerov_rustem

Чем закончился первый день переговоров в Женеве

Как писал Главред, 17 февраля в Женеве прошел первый день переговоров между США, Украиной и РФ. Стороны обсуждали политический блок вопросов.

Советники национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии наблюдали за переговорами.

Российские СМИ цитировали источник в российской делегации, заявивший, что переговоры длились шесть часов и были "очень напряженными".

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" после первого дня трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ в Женеве.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что встреча политической группы, которая должна была обсудить ключевые вопросы безопасности и дипломатии, не принесла ожидаемого прогресса. По его данным, причиной застоя стала позиция нового главного переговорщика России Владимира Мединского. Источники отмечают, что именно его предложения и подходы не позволили сторонам достичь согласия.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что вопросы территорий остаются ключевым барьером между Украиной и Россией на мирных переговорах и являются камнем преткновения на пути к завершению войны.

При этом Уитакер отметил, что война должна завершиться. Впрочем, процесс переговоров чрезвычайно сложен и запутан.

"Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но очевидно, обе стороны должны найти способ договориться о прекращении этой войны", — добавил Уитакер.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война: прогноз нардепа

Если Украина не согласится на уступки по территориям, завершение войны в 2026 году или даже до лета того же года выглядит маловероятным. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"С точки зрения того, как сейчас это происходит (вероятно речь идет о мирных переговорах, - ред.), для меня маловероятен сценарий, что война вообще закончится в этом году. Но это я говорю с точки зрения того, что я знаю намерения Российской Федерации", - сказал он.

