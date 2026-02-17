Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Сергей Кущ
17 февраля 2026, 15:15
312
В 2026 году дата совпадёт как для православных, так и для католиков, поскольку расчёт Пасхи основывается на астрономических принципах.
Когда Пасха в 2026 году по новому календарю
Когда Пасха в 2026 году по новому календарю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда Пасха в 2026 году по новому календарю
  • Почему Пасха каждый год в разные даты

Светлое Христово Воскресение — один из главных христианских праздников, дата которого ежегодно меняется. Пасха 2026 будет ранней.

Когда Пасха в 2026 году по новому календарю

По новоюлианскому календарю, который сегодня используют большинство православных церквей Украины, Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля.

видео дня

Это достаточно ранняя дата, ведь праздник может приходиться на период с начала апреля до начала мая.

В 2026 году дата совпадёт как для православных, так и для католиков, поскольку расчёт Пасхи основывается на астрономических принципах — первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия.

Почему Пасха каждый год в разные даты

Дата Пасхи не фиксирована, потому что определяется по лунно-солнечному календарю. Основные ориентиры:

  • весеннее равноденствие (21 марта);
  • первое полнолуние после него;
  • ближайшее воскресенье после полнолуния.

Именно поэтому ежегодно верующие задаются вопросом: когда будет Пасха в 2026 году, и почему она считается ранней или поздней.

Что означает ранняя Пасха

Ранняя Пасха влияет на даты других церковных праздников и периодов:

  • раньше начинается Великий пост;
  • раньше отмечается Вербное воскресенье;
  • меняются даты Троицы и Вознесения.

В 2026 году Великий пост начнётся в феврале, поскольку Пасха приходится на 12 апреля.

Новый календарь: что важно знать

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты большинства неподвижных праздников изменились. Однако Пасха и связанные с ней переходящие праздники рассчитываются по традиционной пасхалии, поэтому их дата определяется ежегодно отдельно.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник интересные новости церковный праздник Пасха 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

16:57Фронт
Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:15Экономика
ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Последние новости

16:57

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

16:32

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радомВидео

16:28

ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ

16:15

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:12

Умер автор хитов Уитни Хьюстон, Селин Дион и Мадонны

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
16:11

Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали

16:00

Мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде: как такое возможно

15:57

"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

15:38

Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

Реклама
15:35

В НАБУ назвали бытовым уголовное дело против директора Бюро Кривоноса и отказались раскрывать подробности, – СМИ

15:21

Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

15:15

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

15:07

Библиотека открыла капсулу времени 1925 года - никто не был готов к найденному

15:00

Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026Видео

14:52

"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объяснитьсяВидео

14:31

Самый длинный в мире концерт длится 24 года: как такое возможно и когда он закончится

14:28

Мечта каждого: женщина бросила все ради странного занятия

14:23

После поступка Гераскевича: Ефросинина появилась в символическом платье в Берлине

14:09

Порывы ветра и осадки: на Полтавщине резко испортится погода, дата известна

14:00

Участница шоу "Супермама" потеряла ребенка и оказалась в психбольницеВидео

Реклама
13:49

Почему 18 февраля нельзя унывать и лениться: какой церковный праздник

13:46

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

13:44

Можно ли крестить ребенка в пост и праздники: священник дал неожиданный ответ

13:35

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:29

Постеснялась бы: Джанабаева показала, как они изменились с Меладзе

13:24

Победительница Нацотбора сорвала голос на выступлении — что произошлоВидео

13:16

Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

13:07

Цибульская со сцены заговорила о новой беременности: "Я пообещала"

12:45

Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробностиФото

12:38

Он терроризирует: жена Игоря Николаева пожаловалась на кошмары в личной жизни

12:23

Черные круги, впалые щеки: зависимый муж Тодоренко попал в поле зрения нарколога

12:23

Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

12:19

Томаты вытягиваются еще до высадки: названа ошибка, которую делают почти все

12:18

Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

12:17

"Он спасал меня": Алина Гросу показала тайного мужа-россиянина

12:02

Вскрылась правда о войне между Ротару и Пугачевой: "Твердо стояла"

12:02

Орхидея сбросила цветы: что делать дальше и как заставить ее зацвести снова

11:57

Гороскоп Таро на завтра 18 февраля: Овнам - слушать интуицию, Тельцам - решение

11:46

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

11:38

На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер

Реклама
11:05

Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

11:04

Старшая дочь Ефросининой стала ее копией: ведущая поделилась редким фото

11:00

Где сейчас Галина Безрук: как живет предательница Украины и звезда "Домика на счастье"

10:57

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:48

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

10:35

Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

10:14

Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

10:11

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

10:06

Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

10:05

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять