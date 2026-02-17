Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Вы узнаете:
- Когда Пасха в 2026 году по новому календарю
- Почему Пасха каждый год в разные даты
Светлое Христово Воскресение — один из главных христианских праздников, дата которого ежегодно меняется. Пасха 2026 будет ранней.
Когда Пасха в 2026 году по новому календарю
По новоюлианскому календарю, который сегодня используют большинство православных церквей Украины, Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля.
Это достаточно ранняя дата, ведь праздник может приходиться на период с начала апреля до начала мая.
В 2026 году дата совпадёт как для православных, так и для католиков, поскольку расчёт Пасхи основывается на астрономических принципах — первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия.
Почему Пасха каждый год в разные даты
Дата Пасхи не фиксирована, потому что определяется по лунно-солнечному календарю. Основные ориентиры:
- весеннее равноденствие (21 марта);
- первое полнолуние после него;
- ближайшее воскресенье после полнолуния.
Именно поэтому ежегодно верующие задаются вопросом: когда будет Пасха в 2026 году, и почему она считается ранней или поздней.
Что означает ранняя Пасха
Ранняя Пасха влияет на даты других церковных праздников и периодов:
- раньше начинается Великий пост;
- раньше отмечается Вербное воскресенье;
- меняются даты Троицы и Вознесения.
В 2026 году Великий пост начнётся в феврале, поскольку Пасха приходится на 12 апреля.
Новый календарь: что важно знать
После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты большинства неподвижных праздников изменились. Однако Пасха и связанные с ней переходящие праздники рассчитываются по традиционной пасхалии, поэтому их дата определяется ежегодно отдельно.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
