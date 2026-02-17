Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

В 2026 году дата совпадёт как для православных, так и для католиков, поскольку расчёт Пасхи основывается на астрономических принципах.

Когда Пасха в 2026 году по новому календарю

Почему Пасха каждый год в разные даты

Светлое Христово Воскресение — один из главных христианских праздников, дата которого ежегодно меняется. Пасха 2026 будет ранней.

Когда Пасха в 2026 году по новому календарю

По новоюлианскому календарю, который сегодня используют большинство православных церквей Украины, Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля.

Это достаточно ранняя дата, ведь праздник может приходиться на период с начала апреля до начала мая.

В 2026 году дата совпадёт как для православных, так и для католиков, поскольку расчёт Пасхи основывается на астрономических принципах — первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия.

Почему Пасха каждый год в разные даты

Дата Пасхи не фиксирована, потому что определяется по лунно-солнечному календарю. Основные ориентиры:

весеннее равноденствие (21 марта);

первое полнолуние после него;

ближайшее воскресенье после полнолуния.

Именно поэтому ежегодно верующие задаются вопросом: когда будет Пасха в 2026 году, и почему она считается ранней или поздней.

Что означает ранняя Пасха

Ранняя Пасха влияет на даты других церковных праздников и периодов:

раньше начинается Великий пост;

раньше отмечается Вербное воскресенье;

меняются даты Троицы и Вознесения.

В 2026 году Великий пост начнётся в феврале, поскольку Пасха приходится на 12 апреля.

Новый календарь: что важно знать

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты большинства неподвижных праздников изменились. Однако Пасха и связанные с ней переходящие праздники рассчитываются по традиционной пасхалии, поэтому их дата определяется ежегодно отдельно.

