Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

Бывшая сотрудница авиакомпании Ryanair рассказала, какие места в самолете лучше не выбирать и где в салоне больше шансов на комфортный полет.

Стюардесса назвала худшие места в самолете / Коллаж Главред, фото: instagram.com/greyeyeswitch, pexels.com

Бывшая бортпроводница Ryanair поделилась советами, которые могут удивить даже опытных путешественников. По словам экс-стюардессы Элеоноры, некоторые кресла в Boeing 737 способны заметно испортить впечатления от полета.

Бывшая бортпроводница Ryanair предупредила пассажиров о двух местах, которых следует избегать при бронировании билетов. Об этом 25-летняя девушка рассказала изданию Manchester Evening News.

Места в самолете могут разочаровать

По мнению бывшей сотрудницы авиакомпании Ryanair, худшим местом является кресло под номером 11A. Формально оно находится у иллюминатора, однако на ряде самолетов он там отсутствует. Пассажиры, рассчитывающие наслаждаться видом, вместо этого получают сплошную стенку.

Однако на этом предупреждения не заканчиваются. Элеонора также советует быть осторожнее с 32-м рядом на самолетах Boeing 737 MAX. Дискомфорт может вызвать расположенное рядом кресло экипажа, обращенное к пассажирам. Во время взлета и посадки бортпроводница находится буквально напротив путешественников, а при перемещениях по салону пассажирам часто приходиться регулярно вставать.

Бывшая сотрудница авиакомпании Ryanair / Фото: instagram.com/greyeyeswitch

При этом бывшая стюардесса подчеркивает, что на коротких рейсах Ryanair выбор места редко играет критическую роль. В бюджетной модели авиакомпании нет бесплатного питания, поэтому "выгодные" позиции в салоне не дают привычных преимуществ вроде обслуживания в первую очередь.

Почему задние ряды нравятся не всем

Элеонора отмечает, что кресла в хвостовой части самолета могут быть менее удобны с точки зрения логистики. В некоторых аэропортах посадка и высадка происходят через переднюю дверь, из-за чего пассажиры сзади покидают борт последними.

Девушка также упомянула фактор безопасности при гипотетической аварийной посадке на воду. Хотя такие ситуации крайне редки, она считает, что расположение в середине салона воспринимается пассажирами как более комфортное.

Где больше пространства и тишины

Для тех, кто все же хочет подойти к выбору места стратегически, Элеонора рекомендует ряды у аварийных выходов. Обычно они находятся в середине салона и часто дают больше пространства для ног.

Однако бывшая стюардесса отметила, что детям до 16 лет нельзя сидеть у аварийных выходов, а младенцев не размещают в ближайших рядах. В результате такие места нередко становятся зоной относительного спокойствия.

