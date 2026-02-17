Укр
Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

Kostya Ponomaryov
17 февраля 2026, 12:23
Бывшая сотрудница авиакомпании Ryanair рассказала, какие места в самолете лучше не выбирать и где в салоне больше шансов на комфортный полет.
Стюардесса назвала худшие места в самолете
Стюардесса назвала худшие места в самолете / Коллаж Главред, фото: instagram.com/greyeyeswitch, pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие места в самолете могут разочаровать
  • Почему кресло у окна не всегда означает его наличие
  • Какие нюансы редко учитывают при бронировании мест

Бывшая бортпроводница Ryanair поделилась советами, которые могут удивить даже опытных путешественников. По словам экс-стюардессы Элеоноры, некоторые кресла в Boeing 737 способны заметно испортить впечатления от полета.

Бывшая бортпроводница Ryanair предупредила пассажиров о двух местах, которых следует избегать при бронировании билетов. Об этом 25-летняя девушка рассказала изданию Manchester Evening News.

видео дня

Места в самолете могут разочаровать

По мнению бывшей сотрудницы авиакомпании Ryanair, худшим местом является кресло под номером 11A. Формально оно находится у иллюминатора, однако на ряде самолетов он там отсутствует. Пассажиры, рассчитывающие наслаждаться видом, вместо этого получают сплошную стенку.

Однако на этом предупреждения не заканчиваются. Элеонора также советует быть осторожнее с 32-м рядом на самолетах Boeing 737 MAX. Дискомфорт может вызвать расположенное рядом кресло экипажа, обращенное к пассажирам. Во время взлета и посадки бортпроводница находится буквально напротив путешественников, а при перемещениях по салону пассажирам часто приходиться регулярно вставать.

Бывшая сотрудница авиакомпании Ryanair
Бывшая сотрудница авиакомпании Ryanair / Фото: instagram.com/greyeyeswitch

При этом бывшая стюардесса подчеркивает, что на коротких рейсах Ryanair выбор места редко играет критическую роль. В бюджетной модели авиакомпании нет бесплатного питания, поэтому "выгодные" позиции в салоне не дают привычных преимуществ вроде обслуживания в первую очередь.

Почему задние ряды нравятся не всем

Элеонора отмечает, что кресла в хвостовой части самолета могут быть менее удобны с точки зрения логистики. В некоторых аэропортах посадка и высадка происходят через переднюю дверь, из-за чего пассажиры сзади покидают борт последними.

Девушка также упомянула фактор безопасности при гипотетической аварийной посадке на воду. Хотя такие ситуации крайне редки, она считает, что расположение в середине салона воспринимается пассажирами как более комфортное.

Где больше пространства и тишины

Для тех, кто все же хочет подойти к выбору места стратегически, Элеонора рекомендует ряды у аварийных выходов. Обычно они находятся в середине салона и часто дают больше пространства для ног.

Однако бывшая стюардесса отметила, что детям до 16 лет нельзя сидеть у аварийных выходов, а младенцев не размещают в ближайших рядах. В результате такие места нередко становятся зоной относительного спокойствия.

Ранее Главред писал о том, что стюардесса объяснила, зачем носит платок на шее во время работы. Эксперт по преодолению страха полетов Татьяна Иванихина рассказала, что предмет гардероба предназначен вовсе не для красоты.

Также сообщалось о том почему нельзя аплодировать пилоту при посадке самолета. Некоторые считают это искренней благодарностью экипажу за безопасный полет, тогда как другие считают такое поведение абсолютно неуместным.
Manchester Evening News

Manchester Evening News - британское региональное новостное издание, базирующееся в Манчестере. Газета входит в медиагруппу Reach plc и является одним из ключевых источников новостей для региона Большого Манчестера.

Издание публикует оперативные новости, аналитические материалы и репортажи, освещая местные события, политику, экономику, происшествия, а также спорт.

