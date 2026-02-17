Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

Вы узнаете:
Бывшая бортпроводница Ryanair поделилась советами, которые могут удивить даже опытных путешественников. По словам экс-стюардессы Элеоноры, некоторые кресла в Boeing 737 способны заметно испортить впечатления от полета.
Бывшая бортпроводница Ryanair предупредила пассажиров о двух местах, которых следует избегать при бронировании билетов. Об этом 25-летняя девушка рассказала изданию Manchester Evening News.
Места в самолете могут разочаровать
По мнению бывшей сотрудницы авиакомпании Ryanair, худшим местом является кресло под номером 11A. Формально оно находится у иллюминатора, однако на ряде самолетов он там отсутствует. Пассажиры, рассчитывающие наслаждаться видом, вместо этого получают сплошную стенку.
Однако на этом предупреждения не заканчиваются. Элеонора также советует быть осторожнее с 32-м рядом на самолетах Boeing 737 MAX. Дискомфорт может вызвать расположенное рядом кресло экипажа, обращенное к пассажирам. Во время взлета и посадки бортпроводница находится буквально напротив путешественников, а при перемещениях по салону пассажирам часто приходиться регулярно вставать.
При этом бывшая стюардесса подчеркивает, что на коротких рейсах Ryanair выбор места редко играет критическую роль. В бюджетной модели авиакомпании нет бесплатного питания, поэтому "выгодные" позиции в салоне не дают привычных преимуществ вроде обслуживания в первую очередь.
Почему задние ряды нравятся не всем
Элеонора отмечает, что кресла в хвостовой части самолета могут быть менее удобны с точки зрения логистики. В некоторых аэропортах посадка и высадка происходят через переднюю дверь, из-за чего пассажиры сзади покидают борт последними.
Девушка также упомянула фактор безопасности при гипотетической аварийной посадке на воду. Хотя такие ситуации крайне редки, она считает, что расположение в середине салона воспринимается пассажирами как более комфортное.
Где больше пространства и тишины
Для тех, кто все же хочет подойти к выбору места стратегически, Элеонора рекомендует ряды у аварийных выходов. Обычно они находятся в середине салона и часто дают больше пространства для ног.
Однако бывшая стюардесса отметила, что детям до 16 лет нельзя сидеть у аварийных выходов, а младенцев не размещают в ближайших рядах. В результате такие места нередко становятся зоной относительного спокойствия.
