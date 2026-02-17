Только портят жизнь: от каких привычек из СССР следует срочно отказаться

Мир изменился, а значит и старые традиции давно пора оставить в прошлом.

Бедность, дефицит и бесконечные очереди — именно такова была реальность советского быта. Выживание в условиях постоянной нехватки формировало поведенческие модели, которые казались естественными десятилетиями. Но сегодня, когда возможностей значительно больше, некоторые из этих привычек превратились в балласт, пишет РадиоТрек.

1. Одежда "до последнего вздоха"

В советские времена вещи носили годами - не потому, что так хотелось, а потому, что другого выхода не было. Изношенные свитера и выцветшие рубашки стали нормой, которая кое-где сохраняется и сейчас. Но современная мода давно диктует другое: опрятность - часть имиджа. Если вещь потеряла вид, пришло время попрощаться с ней.

2. "Когда-нибудь пригодится" - главный девиз дефицита

В СССР не выбрасывали почти ничего: банки, коробки, старые вещи — все хранилось "на всякий случай". Сегодня же полки магазинов ломятся от выбора, а онлайн-покупки доступны в несколько кликов. Поэтому держать дома ненужные вещи — это только лишний хаос. Освобожденное пространство работает лучше, чем любой "про запас".

3. Новая одежда - только на праздник

Когда-то красивое платье или костюм ждали своего "особого дня". Дефицит делал каждую покупку событием. Теперь ситуация другая: одежда доступна, ассортимент огромен. Нет смысла прятать новые вещи в шкафу — носите их сейчас, а не "когда будет повод".

4. Домашний гардероб из испорченных вещей

В советских семьях старая одежда автоматически переходила в категорию "для дома". Но психологи подчеркивают: то, что вы носите дома, влияет на самооценку и настроение. Комфортная и приятная домашняя одежда — не роскошь, а забота о себе.

5. Бесконечно чинить

Шить, перешивать, латать — в СССР это было нормой. Новые вещи покупали редко, поэтому старые ремонтировали до изнеможения. Сегодня же бесконечный ремонт часто обходится дороже, чем замена. Если вещь постоянно рвется или ломается, это сигнал: пора обновить гардероб.

6. Жесткая сезонность

Раньше гардероб был четко разделен на летний, зимний и "межсезонный". Экспериментировать с образами было сложно — выбор ограничен. Современная мода значительно более гибкая. Микшировать стили, сочетать фактуры и создавать смелые образы — не только можно, но и стоит.

Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

