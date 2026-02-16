Укр
ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операции

Юрий Берендий
16 февраля 2026, 17:40
Украинские разведчики за неделю поразили и повредили ряд дорогостоящей и стратегически важной российской техники, превратив ее в металлолом.
ГУР поразил боевое судно РФ в Крыму и не только - видео атаки

О чем идет речь в материале:

  • ГУР продолжает наносить системные удары по целям РФ в Крыму
  • В результате атаки была поражена дорогостоящая техника

Бойцы спецподразделения ГУР за последнюю неделю поразили боевой десантный катер РФ и элементы российской системы ПВО во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, опубликовав соответствующие кадры поражения.

Отмечается, что специалисты подразделения "Призраки" системно ослабляют оборонительные позиции россиян на полуострове.

"Техника, которая стоит миллионы, теперь превращается в металлолом благодаря профессиональной работе военных разведчиков", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю были уничтожены или повреждены образцы техники, имеющие особую ценность для вооруженных сил РФ. В частности, речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1, радиолокационной системе Небо-У и десантном катере проекта 02510 БК-16.

Панцирь-С1

Смотрите видео ударов ГУР МО:

Какова цель ударов по Крыму - мнение эксперта

Как писал Главред, в 2026 году Украина может значительно увеличить количество ударов по целям на территории России и на временно оккупированных землях. Об этом заявил в эфире Radio NV аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап.

Он также отметил, что Силы обороны Украины активно поражают российские зенитно-ракетные комплексы С-400. По его словам, в целом в России было произведено около 150 таких систем, часть из которых экспортировали, тогда как в самой стране осталось примерно сто комплексов. Из них, по оценкам эксперта, Украина уже уничтожила от 40 до 50, причем большинство — на территории Крыма.

"Они их ставят, но мы постоянно выбиваем эти С-400, все радиолокаторы, которые могут показать, как будут прилетать наши дроны. Я нахожусь в таком ожидании, что начнутся серьезные ракетные атаки по Крыму и Крым станет абсолютно непригодным для жизни российских военных", - добавил Криволап.

Удары по Крыму — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 13 февраля Силы обороны Украины атаковали несколько военных объектов противника на временно оккупированных территориях. По данным Генерального штаба ВСУ, вблизи Евпатории в Крыму была уничтожена российская радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У", ориентировочная стоимость которой составляет около 100 миллионов долларов.

Также в Херсонской области партизаны нанесли удар по системе связи оккупантов, что привело к ослаблению их средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило движение "Атеш".

Кроме того, в субботу, 17 января, украинские военные поразили средства противовоздушной обороны и склад беспилотников российской армии. Во временно оккупированном Крыму были повреждены объекты ПВО, в частности радиолокационная станция "Небо-У" в районе Евпатории и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" вблизи Хуторка.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добывание, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

