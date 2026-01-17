Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

Главное:
- Украинские военные поразили средства ПВО и склад БпЛА россиян
- Операция была проведена в Крыму и Донецкой области
- Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются
В субботу, 17 января, Силы обороны Украины поразили средства ПВО и склад БпЛА российской оккупационной армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Известно, что на территории временно оккупированного украинского Крыма подразделениями Сил обороны были поражены объекты противовоздушной обороны врага. Речь идет о радиолокационной станции "Небо-У" (район Евпатории) и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1" (в районе Хуторка).
Также украинским военным в районе Донецка удалось поразить место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.
"Масштабы ущерба уточняются. Продолжаем уничтожать врага и его возможности. Продолжение следует", - говорится в сообщении.
Успешные операции в Крыму
Командующий Силами беспилотных систем ВС Украины Роберт Бровди "Мадяр" ранее сообщал об успешной работе 1 отдельного центра беспилотных систем во временно оккупированном Крыму.
Он заявил, что подразделение ВСУ отработало по ряду военных объектов страны-агрессора России на полуострове.
В частности, подразделение СБС поразило пункт управления комплексом радиолокационной разведки, а также базу хранения и запуска морского беспилотного катера.
Удары Сил обороны - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 16 января подразделения Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов подразделения РФ из состава 76 десантно-штурмовой дивизии во временно оккупированном городе Приморск на территории Запорожской области.
11 января Силы обороны Украины поразили три буровые установки компании страны-агрессора РФ Лукойл в акватории Каспийского моря. Речь идет об установках имени Филановского, имени Корчагина и имени Грайфера, которые Россия использует для обеспечения своей оккупационной армии.
В ночь на 10 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины – главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
