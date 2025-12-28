Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

Анна Косик
28 декабря 2025, 11:00
147
Украинские военные не ограничились поражением одного важного объекта.
удары по Крыму
Что известно о ночной атаке на Крым / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщил "Мадьяр":

  • СБС поразили ряд важных объектов РФ в Крыму
  • В Черноморском поражена РЛС "Валдай"
  • Под ударом украинских военных оказался один из пунктов управления оккупантов

В ночь на 28 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Командующий Сил беспилотных систем ВС Украины Роберт Бровди ("Мадьяр") сообщил об успешной работе 1 отдельного центра беспилотных систем.

В Telegram он написал, что подразделение ВСУ отработало по ряду военных объектов страны-агрессора России на полуострове.

видео дня

Что удалось поразить украинским военным

В поселке Черноморское под удар украинских сил попала радиолокационная станция "Валдай". Этот российский мобильный комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с дронами.

В этом же населенном пункте подразделение СБС поразило пункт управления комплексом радиолокационной разведки, а также базу хранения и запуска морского безэкипажного катера.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео поражения военных объектов РФ в Крыму:

Силы обороны не впервые попадают по пунктам управления РФ в Крыму

Главред писал, что в конце ноября ВМС во взаимодействии с ССО Вооруженных сил Украины на аэродроме Саки на временно оккупированной территории Крыма поразили несколько важных военных объектов.

В частности был поражен пункт управления, места хранения ударных БпЛА и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь-С1".

ЗРК Панцирь С1, инфографика
ЗРК Панцирь-С1 / Инфографика: Главред

Удары Украины по Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что 22 декабря под прицел ракеты украинского производства попал временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Еленовке.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что бойцы Службы безопасности Украины мощно влупили по российским самолетам Су-27 на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Накануне, 18 декабря, украинские дроны также осуществили успешную атаку на военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов.

Больше новостей:

О персоне: "Мадьяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Крыма атака дронов Силы беспилотных систем
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

11:00Фронт
Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресенье

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресенье

10:58Энергетика
Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

Последние новости

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

Реклама
09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

Реклама
02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

17:42

Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФФото

17:26

Площадка для пуска у границы: названо место размещения Орешника в Беларуси

16:59

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

16:49

Где на самом деле родилась Роксолана - документы XVI века раскрыли правду

16:47

"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

16:31

После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

Реклама
16:20

"Очень тяжелая ситуация": в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

16:11

"Света, я всьо": Цимбалюк ответил на слухи о романе с бывшей после "Холостяка"

15:57

Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников

15:50

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:32

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

15:08

Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

14:55

Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего

14:17

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:05

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

13:58

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по КиевуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять