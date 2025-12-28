Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

Украинские военные не ограничились поражением одного важного объекта.

Что известно о ночной атаке на Крым / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщил "Мадьяр":

СБС поразили ряд важных объектов РФ в Крыму

В Черноморском поражена РЛС "Валдай"

Под ударом украинских военных оказался один из пунктов управления оккупантов

В ночь на 28 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Командующий Сил беспилотных систем ВС Украины Роберт Бровди ("Мадьяр") сообщил об успешной работе 1 отдельного центра беспилотных систем.

В Telegram он написал, что подразделение ВСУ отработало по ряду военных объектов страны-агрессора России на полуострове.

Что удалось поразить украинским военным

В поселке Черноморское под удар украинских сил попала радиолокационная станция "Валдай". Этот российский мобильный комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с дронами.

В этом же населенном пункте подразделение СБС поразило пункт управления комплексом радиолокационной разведки, а также базу хранения и запуска морского безэкипажного катера.

Смотрите видео поражения военных объектов РФ в Крыму:

Силы обороны не впервые попадают по пунктам управления РФ в Крыму

Главред писал, что в конце ноября ВМС во взаимодействии с ССО Вооруженных сил Украины на аэродроме Саки на временно оккупированной территории Крыма поразили несколько важных военных объектов.

В частности был поражен пункт управления, места хранения ударных БпЛА и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь-С1".

ЗРК Панцирь-С1 / Инфографика: Главред

Удары Украины по Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что 22 декабря под прицел ракеты украинского производства попал временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Еленовке.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что бойцы Службы безопасности Украины мощно влупили по российским самолетам Су-27 на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Накануне, 18 декабря, украинские дроны также осуществили успешную атаку на военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов.

О персоне: "Мадьяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

