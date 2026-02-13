Укр
"За несколько минут до": друг покойного Ван Дер Бика показал последнее фото с ним

Анна Подгорная
13 февраля 2026, 09:13
Онкология отняла жизнь у звезды "Бухты Доусона".
Джеймс Ван Дер Бик, Альфонсо Рибейро
Джеймс Ван Дер Бик умер - друг актера показал его последнее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/therealalfonsoribeiro, instagram.com/vanderjames

Кратко:

  • Джеймс Ван Дер Бик умер от рака
  • Близкий друг актера показал его на смертном одре

11 февраля ушел из жизни американский актер, звезда сериала "Бухта Доусона" Джеймс Ван Дер Бик. Ему было 48 лет. На протяжении последних двух лет артист сражался с онкологией - у него был рак толстой кишки.

В марте 2025 года Джеймс делился успехами в борьбе с болезнью, однако позже его состояние ухудшилось. Близкий друг Ван Дер Бика, актер и телеведущий Альфонсо Робейро, который также является крестным отцом его дочери Гвендолин, успел попрощаться с ним на выходных в канун смерти.

Тогда жена Джеймса Кимберли, сделала, вероятно, последнее прижизненное фото покойного. В кадре Робейро и Ван Дер Бик прижимаются лбами друг к другу. Альфонсо показал этот снимок в своем блоге в Instagram.

"Это фото сделала Кимберли за несколько минут до того, как я сказал Джеймсу последнее "прощай". В последний момент я заставил его еще раз рассмеяться. Я уже очень по нему скучаю", - написал ведущий.

Джеймс Ван Дер Бик, Альфонсо Рибейро
Джеймс Ван Дер Бик умер - друг актера показал его последнее фото / фото: instagram.com/therealalfonsoribeiro

Что такое "Бухта Доусона"?

"Бухта Доусона" - американский сериал о подростковой жизни. Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Кейпсайд (штат Массачусетс), расположенном на побережье, и сфокусирован на жизни четверых друзей, в самом начале сериала поступивших в 10 класс общеобразовательной школы, сообщает Википедия. Первая серия вышла в январе 1998 года. Сериал продержался шесть сезонов, до 2003 года.

