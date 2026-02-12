Никита Добрынин об увлечениях 4-летнего сына Льва: "У него много артистизма"

Звездные родители часто делятся общими моментами с сыном в своих социальных сетях.

Никита Добрынин с сыном / Коллаж: Главред

Ведущий шоу "Ближе к звездам" Никита Добрынин воспитывает сына Льва. Мальчику всего 4 года, но он уже поражает внимательностью, уверенностью и удивительно взрослым восприятием мира.

Звездные родители часто делятся общими моментами с сыном в своих социальных сетях. Видео с Львом собирают сотни тысяч просмотров и десятки теплых комментариев. Он не стесняется камер и спокойно реагирует на внимание к себе. Более того, с недавних пор у мальчика появилось желание выходить на сцену – так же, как папа и мама.

видео дня

"Он знает, что родители медийные. Лев радуется, когда видит нас в программах, на экранах. Это, безусловно, приятно. И у него самого много артистизма, желания выходить на сцену. Поэтому будем смотреть, как это будет развиваться дальше", – комментирует Никита Добрынин.

Вместе с тем ведущий "Ближе к звездам" подчеркивает, что не планирует давить на сына с публичностью. У Льва много талантов, которые только начинают раскрываться, поэтому важно дать ему время и пространство для поиска своих настоящих увлечений. Родители готовы поддержать любой выбор сына: сцена, спорт, музыка, наука или же что-то совершенно неожиданное.

Уже на этой неделе звездных историй станет еще больше. С 15 февраля проект "Ближе к звездам" возвращается на телеканал ТЕТ с новыми выпусками. Ведущие Никита Добрынин и Натали Солоник готовят много эксклюзивов и откровенных признаний от украинских знаменитостей – чтобы быть ближе, чем кажется.

О персоне: Никита Добрынин Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Грамофон" на М1, "Майдан's", "Я Люблю Украину", "Голос Страны" и т.д.), журналист, сообщает Википедия. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).

