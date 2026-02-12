Укр
"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

Ангелина Подвысоцкая
12 февраля 2026, 14:49
233
МОК дисквалифицировал украинского спортсмена Владислава Гераскевича из-за шлема с изображением погибших украинских спортсменов.
Владислав Гераскевич
Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за шлема / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Владимир Зеленский

МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за того, что он вышел в "шлеме памяти" с изображением украинских погибших спортсменов. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига эмоционально отреагировал на это.

Он считает, что это решение повлияло в первую очередь на репутацию МОК и будет восприниматься как "момент стыда".

"Он просто хотел почтить память своих коллег-спортсменов, погибших на войне. В этом нет ничего плохого ни по каким правилам или этике. МОК запугивал, унижал и даже читал лекции нашим спортсменам и другим украинцам о том, как они должны молчать об "одном из 130 конфликтов в мире". МОК также систематически не противостоял крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии — России", — написал Сибига.

видео дня

Он добавил, что именно Россия начала три вторжения во время Олимпийского перемирия за последние три десятилетия. Российские оккупанты убили 650 украинских спортсменов и тренеров. Враг повредил 800 спортивных объектов в Украине.

"Именно этих россиян нужно запретить, а не чествовать их жертв. Ни один из них не является "нейтральным". Если Олимпийское кредо гласит, что "самое важное в Олимпийских играх — не победа, а участие", то МОК полностью предал его, не допустив Гераскевича к участию и предав 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией. Мы гордимся тем, что у нас есть Владислав, который не предал их. Спасибо за ваши принципы и мужество", — написал Сибига.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского спортсмена и заявил, что гордится его поступком.

"Иметь смелость – это больше, чем иметь медали", – написал он.

Зеленский также эмоционально отреагировал на решение МОК, отметив, что оно отрицает принципы олимпизма, которые были основаны на справедливости и поддержке мира. Дисквалификация украинского спортсмена только подыгрывает агрессору.

"Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила", - отметил Зеленский.

Скандал с Владиславом Гераскевичем - все новости

Скелетонист Владислав Гераскевич должен был представлять Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисованы части тел спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.

Впоследствии МОК запретил Гераскевичу выступать в "шлеме памяти". Запрет получили также шортрекист Олег Гандей и фристайлистка Коцар. У Гандея на шлеме была надпись украинской писательницы Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". МОК назвал это политическим лозунгом.

Владислав Гераскевич решил проигнорировать запрет на использование шлема, отметив, что он соответствует всем нормам. Из-за этого МОК дисквалифицировал спортсмена перед первым заездом.

Зимние Олимпийские игры 2026 - что известно

Основные соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в последний раз итальянцы принимали зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Милан примет церемонию открытия на новом стадионе и медали в художественной гимнастике и конькобежном спорте, а Кортина — лыжи, сноуборд и фигурное катание. Планируется более 3 тыс. атлетов из 90+ стран. Участники будут соревноваться в 116 медальных событиях восьми зимних дисциплин: биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг. Новинками стали смешанная эстафета в биатлоне и акробатический фристайл. wikipedia

Владимир Зеленский Олимпийские игры новости спорта Андрей Сибига Зимние Олимпийские игры - 2026
Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытанияВидео

06:10

Ситуация в РФ не является критической: что задумал Путинмнение

05:55

"Упал в этой жизни": путиниста Ефремова взяли под охрану после колонии

