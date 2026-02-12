Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над 'і'

Вопрос празднования 14 февраля ежегодно раскалывает общество, однако отец Алексей Филюк предлагает посмотреть на это с другой стороны.

Вопрос празднования Дня святого Валентина каждый год вызывает оживленные дискуссии среди украинцев. Одни считают его прекрасным поводом напомнить о чувствах, другие же называют чуждым для нашей культуры и сугубо коммерческим. Точку в этом вопросе попытался поставить священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в видео в TikTok.

По словам отца Алексея, в церковном календаре нет праздника, посвященного Дню святого Валентина. Священник отметил, что сам не выступает против традиции дарить валентинки или цветы, ведь все когда-то были детьми и участвовали в таких обычаях. Однако, по его убеждению, настоящая христианская любовь должна проявляться каждый день, а не только 14 февраля.

"Практикующий христианин должен любить и 11 февраля, и 12-го, и 14-го, и в любой другой день - целый год, 24 часа в сутки, на протяжении всей жизни", - подчеркнул священник.

Он также обратил внимание на то, что не стоит ждать специальной даты, чтобы проявить заботу, внимание или сказать теплые слова близким. По его мнению, дарить любовь, благословение и поддержку нужно сегодня, ведь никто не знает, что будет завтра.

Отец Алексей критически высказался и о коммерциализации праздника, отметив, что образ святого Валентина часто используется в маркетинговых целях. Он заявил, что эта фигура не имеет четкого подтверждения в церковной традиции, а массовое празднование является скорее результатом деятельности предпринимателей, которые поощряют покупать подарки.

"Это вымышленный персонаж. Говорят, он венчал влюбленных, но это было еще задолго до установления самого Таинства венчания - тогда такого обряда просто не существовало", - отметил Филюк.

В то же время священник подчеркнул, что никому не запрещает праздновать 14 февраля.

"На здоровье! Хотите праздновать - никто вам не мешает", - резюмировал Филюк.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

