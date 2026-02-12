Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на Одесчине

Анна Ярославская
12 февраля 2026, 09:28
534
Россия повредила более тридцати крупных подстанций в Одесской области.
РФ снова ударила по энергетике Одесской области
РФ снова ударила по энергетике Одесской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dtekoem

Кратко:

  • РФ вновь атаковала энергетический объект ДТЭК
  • Разрушения значительные, ремонт займет длительное время
  • Энергетики разбирают завалы и ликвидируют последствия атаки

В ночь на 12 февраля армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.

Как сообщили в ДТЭК, разрушения значительны.

видео дня

"Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние", - говорится в сообщении.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки", - добавили в компании.

Там отметили, что на данный момент первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

Отключение света в Одессе и области сегодня

12 февраля графики отключений действуют только там, где разрешает состояние сети.

В области зафиксировано большое количество аварий из-за непогоды.

В Одесса, частично в Одесском районе и в некоторые районных центрах Одесчины – продолжаются экстренные отключения.

График отключения света 12 февраля
График отключения света 12 февраля / t.me/dtek_ua
График отключения света 12 февраля
График отключения света 12 февраля / t.me/dtek_ua

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

Россия ударила по Одессе - что известно

Как писал Главред, в ночь на 12 февраля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одессу. Пострадал один человек – ему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Пострадал объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар. Также поврежден 9-этажный жилой дом.

Существенные повреждения получила торговая инфраструктура: огнем были охвачены павильоны на одном из рынков города. Также повреждено здание супермаркета.

  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС
  • Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 12 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ГосЧС

РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта

В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса ДТЭК Одесская область новости Одессы война России и Украины отключения света атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на Одесчине

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на Одесчине

09:28Украина
Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку

09:00Интервью
РФ атаковала Киев и Днепр дронами и ракетами: пострадал младенец и 4-летняя девочка

РФ атаковала Киев и Днепр дронами и ракетами: пострадал младенец и 4-летняя девочка

07:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Отключение света в Украине — графики на 12 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 февраля (обновляется)

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Последние новости

09:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

09:53

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

09:52

Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

09:39

Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

09:28

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на ОдесчинеФото

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
09:25

Их время пришло: три знака зодиака, которым февраль принесёт заслуженную победу

09:13

Гороскоп на завтра 13 февраля: Львам - внезапная прибыль, Стрельцам - проблемы

09:00

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку

08:51

Пятница 13-е: можно ли работать и что нельзя делать в этот день

Реклама
08:50

Россия ударила по Одессе: разрушен жилой дом, горели рынок и супермаркетФото

08:37

Московский режим подготовил для россиян сюрприз в 2027 годумнение

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:50

Отключение света в Украине — графики на 12 февраля (обновляется)

07:38

РФ атаковала Киев и Днепр дронами и ракетами: пострадал младенец и 4-летняя девочкаФото

06:54

Серия взрывов прогремела в РФ: горит военный арсенал и атакован оборонный заводВидео

06:27

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытанияВидео

06:10

Ситуация в РФ не является критической: что задумал Путинмнение

05:55

"Упал в этой жизни": путиниста Ефремова взяли под охрану после колонии

05:21

Зачем класть шарики из фольги в посудомоечную машину - проверенный лайфхак

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке летящей птицы за 31 секунду

Реклама
03:21

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

03:13

Почему блины рвутся и прилипают: хитрый трюк, чтобы этого избежать

02:36

Пожары, взрывы, среди пострадавших дети: Киев и Днепр под массовой атакойФото

02:36

Учёные ошеломлены: новая жизнь может существовать в самом неожиданном уголке

02:03

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:00

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

01:45

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

01:30

Обрывает последние концы: возвращение Бритни Спирс под угрозой

01:08

МОК сказал "нет" еще одному шлему украинского спортсмена: какова причина на этот раз

00:51

После провала в финале: Khayat признался, вернется ли на Национальный отбор

00:16

Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod

00:00

Умер 48-летняя звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

11 февраля, среда
23:27

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:20

Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

23:14

Длительные графики возвращаются: как будут отключать свет в Днепре и области 12 февраляФото

23:06

РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

22:26

Когда можно не платить за тепло и горячую воду: названо главное условие

22:11

Тодоренко решили уничтожить в России: за что поплатится предательница

22:09

Когда закончится война - Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов

21:50

До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля

Реклама
21:49

Популярная в США актриса и модель госпитализирована в критическом состоянии

21:40

Ранний посев рассады: эксперт раскрыл типичные ошибки, чтобы не платить дважды

21:11

Когда могут закончить боевые действия в Украине: Зеленский назвал сроки

21:00

"Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую ПугачевуФото

20:34

Состоятся ли выборы 24 февраля и референдум: Зеленский дал окончательный ответ

20:26

Настоящий портал между эпохами в Украине: где находится мистическая деревня

20:14

Один дом в Харькове опередил время и его назвали первым: в чем уникальность

20:04

Вкусно, как в детстве: рецепт блюда, перед которым невозможно устоятьВидео

19:49

Кто может завоевать медаль для Украины на Олимпиаде: известен главный претендент

19:45

Шквалы, снег и лавины: Украину накрывает штормовая погода

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять