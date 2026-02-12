После провала в финале: Khayat признался, вернется ли на Национальный отбор

Вкратце:
- Khayat несколько лет пытался пробиться на Евровидение
- После четвертого поражения исполнитель высказался о своей судьбе на Нацотборе
Для украинского певца Khayat Национальный отбор на Евровидение-2026 стал четвертым в его карьере. В этом году музыканту с его треком "Герцы" удалось занять пятое место.
Теперь поклонника Хайата любопытно, готов ли он снова испытать свою удачу на конкурсе в следующем году. В TikTok певец рассказал, что эта попытка была для него финальной, так как он не считает нужным посвящать весь свой творческий путь исключительно Нацотбору.
"Пойду ли я на отбор-27. Сразу говорю, что не пойду. Друзья, причина одна — в том, что я взял максимум уже, который мог взять уже из этого опыта. И все же нельзя ходить только на отбор и создавать музыку для формата. Потому что для меня, например, песня "Герцы". Это классно, что она была выбрана и что она стала частью Нацотбора и этой евробаченской истории, потому что в целом именно Евровидение оно развивается, оно не стоит на месте. И мы можем видеть по прошлому году, что достаточно аутентичной и нишевой музыки было представлено", - отметил артист и добавил, что Национальный отбор хорошая возможность для молодых артистов проявить себя.
Ранее Главред рассказывал, как певица Руслана объяснила свою агитацию за Lelѐka во время Нацотбора-2026. Чрезмерную настойчивость члена жюри многие восприняли враждебно.
Также украинская актриса Екатерина Тышкевич призналась, от каких "костылей" ей удалось избавиться, чтобы улучшить качество своей жизни с хроническим болевым синдромом.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
