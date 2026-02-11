Украина и РФ не подпишут договор о мире: неожиданный прогноз завершения войны

История свидетельствует, что даже прямой договор между сторонами конфликта может быть необязательным, говорит Виталий Кулик.

Важное из заявлений Кулика:

Динамика переговоров о прекращении войны в Украине будет привязана к "большим" переговорам

Сначала появятся договоренности между Украиной и США, а потом между РФ и США

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил о том, что динамика переговоров о прекращении войны в Украине будет привязана к "большим" переговорам – между Китаем и США, между Россией и США.

"Они, в свою очередь, будут коррелировать с тем, что происходит в украинском переговорном треке. Технически же переговоры будут продвигаться через конкретные, прикладные кейсы. Я уже вижу, что стороны готовы к такому движению", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что все будет упираться в два ключевых вопроса:

Первый – это оформление территориальных претензий России и наша позиция по территориям.

– это оформление территориальных претензий России и наша позиция по территориям. Второй – вопрос внутреннего суверенитета Украины, в частности недопущение любых возможностей для России выдвигать претензии к нашему внутриполитическому процессу.

Собеседник считает, что логика переговорного процесса сейчас выглядит так: сначала появляются договоренности между Украиной и Соединенными Штатами, между Россией и Соединенными Штатами, а далее, скорее всего, будут документы с участием европейцев – между Европой и США, Европой и Украиной, Европой и Россией.

"И уже как следствие всего этого может появиться протокол или другой документ между Украиной и Россией – если он вообще будет нужен. Ведь история свидетельствует, что даже прямой договор между сторонами конфликта может быть необязательным, если существует набор других документов, фиксирующих достигнутые договоренности. То есть мы можем и не получить классического мирного соглашения с подписями Украины и России", - добавил Кулик.

Пекин держит дистанцию: эксперт о финансовых возможностях РФ

Экономист Виталий Шапран проанализировал, сможет ли Россия найти внешние средства для продолжения войны в 2026 году. По его оценке, у Москвы почти не осталось реальных вариантов заимствований за рубежом: такие страны, как КНДР, Иран или Эритрея, просто не располагают нужными ресурсами. Китай, хотя и получает выгоду от сотрудничества с РФ и, вероятно, причастен к передаче отдельных технологий, предпочитает действовать осторожно и не проявляет готовности предоставлять России кредиты.

Ранее в Евросоюзе выдвинули два требования Китаю по войне России против Украины. Поддержка Китаем развязанной Россией войны с Украиной негативно влияет на отношения Пекина и Брюсселя, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Напомним, ранее НАТО назвало Китай решающим фактором российско-украинской войны. Альянс призвал Пекин прекратить материальную и политическую поддержку Москвы.

Как сообщалось ранее, Китай не будет стоять на стороне России, сказал глава МИД Украины. В то же время Пекин не будет поддерживать Киев. Китайское государство будет отстаивать только свои интересы, полагает дипломат.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

