"С днем рождения сына!": душевные поздравления и сердечные картинки маме, родителям, подруге

С днем рождения сына / ua.depositphotos.com/

Дни рождения детей – это всегда особый праздник, который с теплотой в душе помнят родители и родственники. В этот день именинники уже с самого утра принимают теплые поздравления.

Однако не стоит забывать и о самых важных людях, которые подарили жизнь виновнику торжества. Поздравления с днем рождения сына родителям в прозе и стихах несомненно вызовут улыбки счастья и радости.

О том, как поднять настроение близким и друзьям, с помощью милых картинок-приветствий, читайте в нашем материале: "Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день.

С днем рождения сына – поздравить маму

Поздравляю прекрасную маму с днем рождения сына! В твоей жизни есть настоящий герой, любимый и любящий мужчина, успехами которого всегда хочется гордиться. Я желаю имениннику здоровья, энергии, сил и уверенности. Желаю ему обязательно добиваться всех намеченных вершин. А тебе желаю всегда оставаться понимающей мамой, которая может помочь ценным советом и поддержать своего сына в любую минуту.

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От души поздравляю тебя с днем рождения сына! Желаю быть не просто мамой, а мамой настоящего героя, благородного и смелого мужчины. Желаю твоему сынуле здоровья и уверенности, удачи и любви. Желаю, чтобы сыну было легко идти по жизни, чтобы он всегда добивался всего важного для себя.

С днем рождения сына картинки

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Поздравляю с днем рождения главного мужчины в твоей жизни! Пусть сыночек растет истинным джентльменом, пусть у него всегда все получается, пусть он будет счастливым. Желаю, чтобы мама всегда была в силах помочь сыну и советом, и поддержкой, чтобы герой радовал тебя своими успехами, полевыми ромашками и крепкими объятиями.

Прикольные поздравления с днем рождения сына родителям

Совсем недавно он был крохой, а теперь уже богатырь. Поздравляю с днем рождения сына! Желаю, чтобы сердце ваше было полно гордости за сына и никогда не знало тревог. Желаю, чтобы он оправдал все ваши надежды и стал для вас опорой. Пускай с каждым днем он крепнет, становится мудрее и всегда будет здоровым и сильным!

С днем рождения сына картинки родителям

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Поздравляю замечательных родителей с днем рождения любимого сына! Желаю счастья вашей семье и достатка дому, желаю, чтобы сын рос настоящим мужчиной, добрым и честным человеком, смелым и отважным, успешным и веселым, счастливым и любимым!

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С днем рождения сыночка!

Пусть везет ему во всем,

Добрый Ангел днем и ночью

Будет за его плечом.

Теплой радостью овеет,

От печалей сохранит,

Чистой нежностью согреет

И мечты осуществит!

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С днем рождения сына подруги в прозе и стихах

Ты самый главный мужчина в жизни своей мамы, и знаю это я не понаслышке! В твой праздник мне бы хотелось пожелать тебе новых открытий, чистых горизонтов и успеха. Будь собой, радуйся мелочам, люби жизнь. Всегда будь опорой и защитой для своей мамы. Моя подруга самая счастливая на свете, так как у нее такой сын. С днем рождения тебя, верь в мечты и стремись к своим целям!

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Дорогого сына моей подруги поздравляю с днём рожденья. Пожелаю жить радостно и весело, иметь верных друзей и настоящую любовь, заниматься любимым делом и стремительно шагать к достижению победных вершин.

С днем рождения сына картинки прикольные

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С именинником, любимая подруга!

Пусть сынок здоровеньким растет.

Не тревожит пусть его печаль и скука,

Сердце пусть его улыбками поет.

И тебе, конечно, милая, желаю

Быть такой же мамой золотой.

Чтоб всегда вас счастье окружало,

Мир, любовь и сладостный покой.

С днем рождения сына открытка родителям

***

Моя милая подруга,

Поздравляю в этот день,

У сыночка день рождения,

Пусть семью обходит тень.

Счастья от души желаю,

Парень славным пусть растет,

Гордостью твоей пусть будет,

Позитив тебе несет.

Мамой быть всегда счастливой

Я желаю от души,

Достижения сыночка

Будут очень хороши.

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