В Вашингтоне говорят о подготовке масштабного перемирия между Украиной и РФ.

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Трамп может пойти на масштабную сделку с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп заявил о подготовке нового масштабного перемирия

Контакты по вопросу нового прекращения огня продолжаются, сообщила Мелания Трамп

Вашингтон рассматривает возможность распространения гуманитарных соглашений между Киевом и Москвой на более широкий круг вопросов после успешной эвакуации жителей из Олешек Херсонской области.

Американский лидер прокомментировал итоги гуманитарной операции, отметив ее значение для спасения мирных жителей, сообщает Fox News.

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"Это было прекрасно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого", - заявил Дональд Трамп.

Также глава Белого дома положительно отозвался об участии первой леди Мелании Трамп в усилиях по восстановлению диалога между Украиной и Россией.

Позиция Мелании Трамп

Ранее Мелания Трамп сообщила, что контакты по вопросу нового прекращения огня продолжаются. Она выразила надежду, что договоренности о дополнительном перемирии могут появиться еще до Рождества.

"Прежде всего, я бы очень хотела, чтобы было больше прекращений огня. Мы могли бы сделать это очень быстро, если Украина и Россия будут готовы. Переговоры уже продолжаются, поэтому, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно прекращение огня", - заявила ранее первая леди США.

/ Инфографика: Главред

Зеленский рассказал о целях Москвы за пределами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что российские амбиции могут затрагивать не только Украину, но и другие части Европы. Среди государств, которые он упомянул в этом контексте, - Финляндия, Швеция, Венгрия и страны Балтии.

Отдельно украинский лидер затронул вопрос американского военного присутствия в Европе. По его словам, в ходе переговоров с представителями США рассматривались перспективы европейской безопасности после завершения войны и возможные изменения системы защиты региона.

По оценке Зеленского, Москва стремится повлиять на существующий геополитический порядок в Европе, включая баланс сил, границы и распределение политического влияния.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

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