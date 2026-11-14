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Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

Виталий Кирсанов
14 ноября 2026, 15:13
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Пекин опасается импровизаций американского президента и против того, чтобы на саммите обсуждали войну в Украине.
Си Цзиньпин не горит желанием принимать Трампа и Путина в Китае
Си Цзиньпин не горит желанием принимать Трампа и Путина в Китае / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Трамп и Путин добиваются встречи с Си Цзиньпином на АТЭС
  • Пекин не хочет обсуждать на ней войну в Украине
  • Шансы на крупную сделку Reuters оценивает как крайне малые

Председатель КНР Си Цзиньпин, который на следующей неделе принимает форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, без энтузиазма относится к идее трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Если американский и российский лидеры к такой встрече стремятся, то для Пекина она выглядит непредсказуемой и полной рисков.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки, сообщает агентство Reuters. Переговоры о встрече трех лидеров продолжаются до последнего момента, а повестка дня и формат дискуссий пока не определены.

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Лидеры могут обсудить так называемые горячие темы - от конфликтов в Украине и Иране до ядерного оружия и искусственного интеллекта. Однако шансы на то, что встреча приведет к заключению какой-либо масштабной сделки, издание оценивает как крайне малые.

Чего хочет каждый из лидеров

По данным Reuters, Путин видит в саммите возможность добиться соглашения об окончании войны в Украине на своих условиях. Трамп, позиции которого ослабли после недавних поражений Республиканской партии на выборах, стремится войти в историю - возможно, через трехстороннее соглашение о контроле над ядерными вооружениями.

Для Си Цзиньпина главные проблемы - разный стиль ведения переговоров и неравные ядерные арсеналы.

"Импровизационный стиль Трампа плохо сочетается с тем, как Си Цзиньпин привык выстраивать подобные встречи - строго по заранее утвержденному сценарию. Кроме того, стремление Трампа к контролю над вооружениями наталкивается на тот факт, что Китай, обладающий гораздо меньшим ядерным арсеналом, чем США или Россия, считает себя в этой сфере „догоняющей" стороной", - пишет издание.

Журналисты напоминают, что за почти шесть лет президентства Трампа ни одна из его громких встреч, включая саммиты с Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, не привела к какому-либо прорыву.

Почему встречу сравнивают с Ялтой

Предстоящий саммит сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой США, Великобритания и Советский Союз закрепили сферы влияния и заложили основы послевоенного миропорядка. С тех пор Ялта стала символом сделок великих держав, которые навязываются более слабым странам.

Для России "Ялта 2.0" может открыть путь к завершению войны в Украине на выгодных Москве условиях, а сам факт встречи, по мнению российской стороны, ставит РФ в один ряд с Китаем и США. Для Украины и Тайваня, которых нет за столом переговоров, мысль о закулисной сделке великих держав вызывает глубокую тревогу, отмечает Reuters.

Для Китая ситуация тоже неоднозначна. В 1945 году его в Ялту не пригласили, а сейчас Пекин стремится позиционировать себя как защитника интересов малых стран.

Будут ли на встрече обсуждать Украину?

Москва и Пекин в последние годы сблизились - они торгуют нефтью и газом и обмениваются военными технологиями, но к трехсторонней встрече подошли по-разному. По словам одного из источников и европейского дипломата, Москва настаивала на обсуждении войны в Украине, а Пекин выступал против включения этой темы в повестку.

Представитель администрации США в пятницу заявил, что Трамп вряд ли станет поднимать вопрос войны в Украине, поскольку трехсторонние переговоры - неподходящий для этого формат. По данным источников, Китай предпочел бы, чтобы любые переговоры по Украине шли напрямую между США и Россией.

Хроника Трампа
Хроника Трампа / Инфографика: Главред

Почему Китаю невыгоден саммит с США и Россией?

Старший аналитик Института изучения Китая имени Меркатора Ева Зайверт в комментарии MERICS объяснила, что Пекину выгоднее выстраивать отношения с Вашингтоном и Москвой по отдельности.

"Китай выигрывал от того, что имел дело с Вашингтоном и Москвой по отдельности", - отметила она.

Отдельно эксперт предупредила о рисках обсуждения украинского вопроса без участия Киева.

"Саммит Китая, США и России для обсуждения будущего Украины без Киева подорвал бы обе эти позиции", - подчеркнула Зайверт.

Еще одним раздражителем для Пекина аналитик называет ядерную повестку американского президента.

"Настойчивость Трампа в том, чтобы поставить сокращение ядерных вооружений на первое место в повестке, является проблемой для Китая", - добавила она.

Встреча Трампа, Путина и Си - новости

Как сообщал Главред, идея трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России обсуждается с осени. В МИД Украины предупредили, что переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина несут опасный сценарий. По оценке дипломатов, такая встреча может затянуть войну, а Андрей Сибига назвал прекращение огня условием для переговоров с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский также реагировал на идею саммита. В аналитике о том, чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина, приводилась его позиция против "Ялты - 2, 3, 4". По словам Зеленского, фрагментарный мир нельзя просто перераспределить между тремя странами.

Ранее лидеры США и Китая встречались без участия России. Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Белом доме, после которых обсуждалось, говорили ли они об Украине. Встреча прошла в сентябре 2026 года.

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