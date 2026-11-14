Зеленский впервые прокомментировал столкновения на Борщаговке: что сказал

Президент назвал инцидент 2 ноября под Киевом "подстроенной история".

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2 ноября произошли беспорядки возле частного дома в селе Петропавловская Борщаговка / Коллаж: Главред, фото: скриншот

О чем сказал Зеленский:

Столкновения на Борщаговке 2 ноября были спланированной провокацией

Президент указал на подозрительную мотивацию зачинщицы конфликта

Правоохранители должны детально расследовать все обстоятельства дела

Столкновения, произошедшие на Петропавловской Борщаговке 2 ноября в Киевской области, носили провокационный характер. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 14 ноября.

По его мнению, эти события были заранее подготовлены, а правоохранительные органы должны установить все обстоятельства инцидента.

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"О провокациях на Борщаговке. Это подстроенная история. Абсолютно. На мой взгляд, и судя по тому, что я видел в материалах", - сказал Зеленский.

"Все видели женщину, которая всё это начала, и имели возможность посмотреть - кто она, какова у неё мотивация. Конечно, в любой подобной истории есть и обычные люди. Но в целом складывается впечатление, что это подстроенная история, и что правоохранительные органы должны дать все ответы на то, что там произошло", - добавил президент.

Столкновения на Петропавловской Борщаговке 2 ноября - что известно

Как писал Главред, 2 ноября в СМИ появилась информация, что на Петропавловской Борщаговке Киевской области вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвальном помещении. На место прибыла бригада скорой помощи, однако медиков не пустили внутрь здания.

После этого возле здания собрались местные жители и люди, называвшие себя родственниками военных, пытаясь штурмом попасть внутрь.

В полиции Киевской области и командовании Нацгвардии опровергли информацию о заложниках и погибших. Командующий НГУ Александр Пивненко и 1-й корпус НГУ "Азов" пояснили, что частный дом использовался как пункт временной дислокации воинской части 3121. Там находились мобилизованные перед отправкой в учебный центр, а также военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части (СОЧ).

Во время стычек с правоохранителями толпа заблокировала проезд, использовала дымовые шашки и камни, а также сильно повредила служебные автомобили патрульной полиции и автобус Нацгвардии.

По данным СБУ и Нацполиции, к 12 ноября были задержаны 13 наиболее активных участников беспорядков. Среди них - Валентина Молодая, которая приехала на место на автомобиле скорой помощи, использовала поддельное удостоверение врача-хирурга и, по версии следствия, подстрекала людей к конфликту. Семерым задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ (ст. 114-1 УК) и распространении данных о размещении военных (ст. 114-2 УК), остальным вменяют хулиганство и сопротивление полиции.

Соломенский районный суд Киева отправил Валентину Молодую под стражу на два месяца без права на залог.

По версии обвинения, женщина могла быть причастна к организации схемы по вывозу военнослужащих из мест дислокации под видом оказания экстренной медицинской помощи. За такие услуги, как утверждает следствие, она просила 107 тысяч гривен.

Отдельно Служба безопасности Украины сообщила о задержании трех организаторов беспорядков в Петропавловской Борщаговке. По версии спецслужбы, одна из фигуранток получила заказ на вывоз военнослужащего Национальной гвардии из пункта дислокации под видом оказания экстренной медицинской помощи.

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