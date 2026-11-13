Неожиданная заминка с Patriot: Пентагон тормозит запуск производства в Украине

Важное:
- В США затормозили согласование разрешений на выпуск украинских Patriot
- Продвижение проекта остановилось непосредственно в Пентагоне
Процесс согласования разрешений на выпуск украинских ракет Patriot столкнулся с задержками в американском Министерстве обороны.
Как сообщил журналист Алекс Рауфоглу в соцсети X, необходимые документы ещё в октябре подписали госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Однако дальнейшее продвижение проекта остановилось непосредственно в Пентагоне.
Два источника журналиста подтвердили, что рассмотрение лицензионных документов фактически зашло в тупик. Предположительно, задержка возникла на этапе работы Майкла Даффи, занимавшего пост заместителя министра обороны по вопросам закупок и материально-технического обеспечения.
В Пентагоне пока не предоставили официальных разъяснений по поводу возникшей ситуации.
Появились новые данные о сроках поставок ракет Patriot Украине
Украина ожидает получения 500 противоракет PAC-3 MSE для систем Patriot на общую сумму около 2,1 млрд долларов. Однако, по данным "Радио Свобода", поставки могут начаться не раньше 2030 года.
Неясной остаётся и возможность наладить выпуск этих боеприпасов непосредственно в Украине. Пентагон пока не согласовал передачу Киеву лицензии, необходимой для самостоятельного производства PAC-3 MSE.
Американское оборонное ведомство продолжает оценивать перспективы такого сотрудничества. В результате остаются нерешёнными сразу два вопроса: когда Украина получит заказанные ракеты и удастся ли организовать их производство на собственной территории.
Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.
Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.
Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.
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