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Одна ложка на каждое яйцо: простой трюк делает яичницу невероятно пышной и кремовой

Дарья Пшеничник
13 ноября 2026, 14:55
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Пар, образующийся при жарке, делает блюдо воздушным, а белки сворачиваются медленнее.

Одна ложка на каждое яйцо: простой трюк делает яичницу невероятно пышной и кремовой
Как приготовить идеальную яичницу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Сколько воды добавлять в яичницу
  • Почему вода лучше молока и сливок
  • Как жарить яйца, чтобы они остались кремовыми

Чтобы яичница получилась пышной и кремовой, во взбитые яйца стоит добавлять не молоко или сливки, а обычную воду. Пропорция должна быть точной: одна столовая ложка на каждое яйцо. Пар, образующийся во время жарки, делает блюдо воздушным и увеличивает его объем, сообщает польское издание Dobrze Mieszkaj.

Механизм прост. Под действием высокой температуры жидкость испаряется, а пар проходит сквозь яичную массу, которая постепенно схватывается, и оставляет в ней мелкие полости. Именно благодаря этому текстура становится более воздушной.

Вода также замедляет свертывание белков. Процесс протекает более плавно, поэтому консистенцию легче контролировать: яйца не превращаются за считанные секунды в твёрдую плотную массу, а остаются нежными, влажными и кремовыми.

Свою роль играет и вкус. По данным издания, молоко может сделать блюдо водянистым, а сливки добавляют калорий и утяжеляют его.

"Вода не перебивает естественный аромат дополнительными нотками", - отмечает Dobrze Mieszkaj.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Как приготовить пышную яичницу

Правильные пропорции - лишь первый шаг. Не менее важны подготовка яиц и контроль температуры: если массу перегреть или передержать на сковороде, даже идеальное соотношение не спасет результат.

Яйца следует разбить в миску, влить воду из расчёта одна ложка на яйцо, посолить, поперчить и тщательно взбить вилкой или венчиком. Сковороду ставят на слабый огонь - медленный нагрев дает массе время постепенно схватиться и позволяет полностью использовать эффект пара.

Во время жарки рекомендуется использовать силиконовую лопатку, осторожно сдвигая массу от краев к центру. Так яичница готовится равномерно и не распадается на мелкие кусочки.

Ключевой момент - вовремя остановиться. Не стоит ждать, пока яйца полностью схватятся: сковороду снимают с огня, когда масса ещё слегка влажная. Подавать блюдо можно с мелко нарезанным зелёным луком, свежими овощами и ломтиком хрустящего хлеба.

Чем полезны яйца

Яйца являются источником полноценного белка, витаминов A, D, E и K, а также витаминов группы B. Кроме того, они содержат минералы, в частности железо, фосфор и цинк.

Приготовление без молока или сливок позволяет сохранить простоту и легкость блюда.

Смотрите видео о том, как пожарить яйца на воде:

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