Одна ложка на каждое яйцо: простой трюк делает яичницу невероятно пышной и кремовой

Вы узнаете:
- Сколько воды добавлять в яичницу
- Почему вода лучше молока и сливок
- Как жарить яйца, чтобы они остались кремовыми
Чтобы яичница получилась пышной и кремовой, во взбитые яйца стоит добавлять не молоко или сливки, а обычную воду. Пропорция должна быть точной: одна столовая ложка на каждое яйцо. Пар, образующийся во время жарки, делает блюдо воздушным и увеличивает его объем, сообщает польское издание Dobrze Mieszkaj.
Механизм прост. Под действием высокой температуры жидкость испаряется, а пар проходит сквозь яичную массу, которая постепенно схватывается, и оставляет в ней мелкие полости. Именно благодаря этому текстура становится более воздушной.
Вода также замедляет свертывание белков. Процесс протекает более плавно, поэтому консистенцию легче контролировать: яйца не превращаются за считанные секунды в твёрдую плотную массу, а остаются нежными, влажными и кремовыми.
Свою роль играет и вкус. По данным издания, молоко может сделать блюдо водянистым, а сливки добавляют калорий и утяжеляют его.
"Вода не перебивает естественный аромат дополнительными нотками", - отмечает Dobrze Mieszkaj.
Как приготовить пышную яичницу
Правильные пропорции - лишь первый шаг. Не менее важны подготовка яиц и контроль температуры: если массу перегреть или передержать на сковороде, даже идеальное соотношение не спасет результат.
Яйца следует разбить в миску, влить воду из расчёта одна ложка на яйцо, посолить, поперчить и тщательно взбить вилкой или венчиком. Сковороду ставят на слабый огонь - медленный нагрев дает массе время постепенно схватиться и позволяет полностью использовать эффект пара.
Во время жарки рекомендуется использовать силиконовую лопатку, осторожно сдвигая массу от краев к центру. Так яичница готовится равномерно и не распадается на мелкие кусочки.
Ключевой момент - вовремя остановиться. Не стоит ждать, пока яйца полностью схватятся: сковороду снимают с огня, когда масса ещё слегка влажная. Подавать блюдо можно с мелко нарезанным зелёным луком, свежими овощами и ломтиком хрустящего хлеба.
Чем полезны яйца
Яйца являются источником полноценного белка, витаминов A, D, E и K, а также витаминов группы B. Кроме того, они содержат минералы, в частности железо, фосфор и цинк.
Приготовление без молока или сливок позволяет сохранить простоту и легкость блюда.
Смотрите видео о том, как пожарить яйца на воде:
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