Доллар дорожает, евро пошел вниз: новый курс валют на 13 ноября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 13 ноября.

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Курс валют в Украине на 13 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в пятницу

Какая новая стоимость злотого

На пятницу, 13 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар подорожал, однако евро и злотый подешевели. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,38 грн/долл. При этом 12 ноября валюта стоила 45,32 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 6 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 13 ноября установлен на уровне 50,33 грн/евро, что на 15 копеек меньше, чем в четверг (50,48 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на пятницу установлен на уровне 11,43 грн/злотый. 12 ноября эта валюта стоила 11,46 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 3 копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 22 ноября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что курс валют в Украине в период с 16 по 22 ноября останется относительно стабильным. Доллар на межбанковском и наличном рынках может стоить 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн.

По его словам, ежедневные колебания курса будут умеренными: до 5–15 копеек на межбанке, 10–20 копеек в коммерческих банках и до 30 копеек в обменных пунктах.

"Поэтому главным ожиданием на следующую неделю является сохранение относительного курсового равновесия и постепенное снижение ситуативного ажиотажа. Нацбанк располагает инструментами для сглаживания чрезмерных колебаний, а гражданам стоит пользоваться главным инструментом собственной финансовой безопасности - холодным расчетом", - отметил банкир.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, экономист и финансист Александр Савченко говорил, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года. Гривня и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46–47 грн за доллар.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

В то же время доктор экономических наук Алексей Плотников подчеркивал, что в ноябре доллар, вероятно, не подешевеет. Курс продолжит колебаться в нынешних диапазонах и не опустится ниже 45 грн/долл.

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