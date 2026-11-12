Переговоры о прекращении войны изменят формат: Стубб анонсировал важную встречу

Президент Финляндии считает, что уже в ближайшие недели к технической встрече Украины, США и РФ присоединятся европейцы.

https://glavred.info/politics/peregovori-pro-mir-zminyat-format-stubb-rozkriv-hto-syade-za-stil-10811528.html Ссылка скопирована

Украина, США, Россия и Европа сядут за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное из заявления:

Украина, США, РФ и Европа встретятся в ближайшие недели

В Абу-Даби Стубб назвал это важным шагом к диалогу

Возможный результат - масштабный обмен пленными

В ближайшие недели к переговорам между Украиной, США и страной-агрессором Россией о завершении войны непосредственно присоединится Европа. После трехсторонних переговоров в Абу-Даби должна состояться техническая встреча в расширенном формате - с участием всех четырех сторон. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN.

По его словам, это станет следующим этапом переговорного процесса по прекращению войны и будет предполагать непосредственное участие европейских представителей.

видео дня

До сих пор переговоры по урегулированию войны не проводились с участием всех четырех сторон одновременно. Финский президент подчеркнул, что европейские страны стремятся присоединиться к процессу напрямую, ведь его результаты окажут значительное влияние на безопасность всего континента.

Что Стубб сказал о переговорах в Абу-Даби

Стубб положительно оценил последние дипломатические контакты. Он считает, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием украинской, американской и российской делегаций стали важным шагом для возобновления диалога, который ранее оказался под угрозой срыва.

Среди возможных практических результатов переговоров президент Финляндии назвал масштабный обмен военнопленными. Оптимизм по поводу итогов раунда переговоров в Абу-Даби 12 ноября выразил и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который заявил о приближении мира.

Помешает ли внутренняя борьба в США мирным переговорам

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что вторая половина срока полномочий Дональда Трампа будет конфликтной, и это скажется на внимании Белого дома к мирному процессу.

"Очевидно, что следующие два года - вторая половина правления Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул политолог.

В то же время программный директор Финского института международных отношений Аркадий Мойшес в комментарии Al Jazeera накануне раунда переговоров в Абу-Даби обратил внимание на проблему гарантий для любой договоренности.

"Ни одна западная страна всерьёз не говорила о том, чтобы гарантировать какой-либо результат переговоров", - отметил аналитик.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, Евросоюз направил в Абу-Даби двух высокопоставленных чиновников. Среди них - руководитель аппарата Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и главный советник президента Совета ЕС по внешней политике Анна-Мария Бура. Туда же отправились советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

Финский президент уже имел прямой контакт с Кремлем. Звонок Стубба и Стьоре Путину расколол северных союзников в Европе. Лидеры Финляндии и Норвегии передали российскому диктатору послание от Владимира Зеленского.

Раунд в Абу-Даби не ограничивался трехсторонними встречами. Рустем Умеров раскрыл детали формата переговоров в Абу-Даби. Помимо трехстороннего формата, там запланировали отдельные встречи делегаций.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред