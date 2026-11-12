Видео на полную громкость и громкие разговоры в кафе: как реагировать без скандала

Ответственность за шумные игры и мультфильмы детей в общественных местах лежит на родителях, но специалисты не советуют с ними ругаться.

https://glavred.info/life/rozmova-na-guchnomu-zv-yazku-v-metro-chi-kafe-koli-ce-dopustimo-za-etiketom-10811393.html Ссылка скопирована

Как успокоить любителей громких разговоров в транспорте и кафе: советы эксперта по этикету / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Когда громкий разговор в толпе допустим

Стоит ли делать замечание нарушителю

Что делать, если ребенок в кафе смотрит видео без наушников

Разговоры по громкой связи, видео и музыка на полную громкость в общественных местах нарушают правила этикета - исключением могут быть только проблемы со слухом, технические неполадки или чрезвычайная ситуация. В остальных случаях лучше выключить динамик, воспользоваться наушниками или субтитрами либо отложить разговор и просмотр видео на потом. Об этом пишет основательница Техасской школы протокола, эксперт по этикету Дайан Готтсман на своем сайте.

По её словам, журналисты и друзья всё чаще говорят ей, что обычные звонки и видеозвонки на громкой связи в людных местах становятся "новой нормой".

видео дня

То же самое касается детей, которые играют в игры или смотрят видео с включенным на полную громкость звуком - в очереди к врачу, в ресторане или на скамейке в парке. Нарушитель, как отмечает Готтсман, часто вообще не замечает, что мешает окружающим.

Эксперт предполагает, что причиной может быть выброс дофамина, который вызывают гаджеты, обычная скука или непонимание элементарных правил вежливости. Однако стоит помнить, что в тесном пространстве, когда человек сидит в нескольких сантиметрах от другого, даже тихие звуки усиливаются.

Почему нельзя разговаривать по громкой связи в общественных местах?

Готтсман подчеркивает, что громкая связь в публичном пространстве - это не только шум. Собеседник может даже не догадываться, что его слышат посторонние.

"Этикет громкой связи требует избегать её в общественных местах. Вы делитесь информацией, которая может быть конфиденциальной. Другой человек может не знать, что разговаривает по громкой связи, и это мешает людям рядом", - пояснила эксперт.

В то же время она делает оговорку для людей с инвалидностью. Они могут пользоваться субтитрами, а если им всё же нужен громкий режим, для них стоит сделать исключение - так же, как и в случае настоящей чрезвычайной ситуации.

Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Стоит ли делать замечание нарушителю?

Подходить к человеку, который включает звук на полную громкость, по мнению Готтсман, не всегда разумно. Она советует проявить снисходительность и помнить, что это может быть непреднамеренно.

"Трудно, а возможно, и рискованно предсказать реакцию другого человека, и если вы можете не обращать на это внимания во время очень короткой поездки в метро, пожалуй, лучше так и поступить", - отметила она.

Что делать, если ребенок в ресторане смотрит видео

Звуки детского мультсериала или игры за соседним столиком могут испортить вечер в ресторане. Ответственность за это, подчеркивает Готтсман, лежит на родителях.

"Иногда они слишком перегружены или просто не хотят обращать внимания на ваши чувства", - пишет эксперт.

Вступать в разговор или конфликт с такой семьей она не советует. Лучше попросить официанта пересадить вас за другой столик, а если это невозможно - вежливо объяснить ситуацию и спросить, не подойдет ли он к семье сам.

Почему громкий разговор в толпе раздражает окружающих?

Подобного мнения придерживаются и другие специалисты по этикету. Ведущий подкаста "Were You Raised by Wolves?" Ник Лейтон в комментарии HuffPost объяснил, что человек с включенным динамиком фактически втягивает в разговор всех вокруг.

"Вы заставляете тех, кто рядом, участвовать в вашем частном разговоре", - сказал он.

С ним согласна президент Mannersmith Etiquette Consulting Джоди Смит. Она считает такую привычку не только невежливой, но и опасной.

"Когда рядом находятся другие люди, любой разговор, в том числе по громкой связи, следует сводить к минимуму", - отметила эксперт.

Этикет - новости

Как сообщал Главред, эксперт по этикету Дайан Готтсман дала советы хозяевам, готовящимся к сезону приема гостей. Она объяснила, почему чокаться бокалами во время тоста не принято. По словам Готтсман, для удачной осенней или праздничной вечеринки хватит всего четырех типов стеклянной посуды.

Также основательница Школы протокола Техаса рассказала о правилах поведения на отдыхе. В частности, она объяснила, как вести себя на пляже, чтобы не раздражать окружающих. По мнению эксперта, внимательное отношение к другим делает отдых более приятным для всех, независимо от того, многолюден пляж или почти пуст.

Отдельно Готтсман вместе с экспертом Джеки Вернон-Томпсон прокомментировала поездки на такси. Специалистка рассказала изданию Southern Living, невежливо ли молчать во время поездки с водителем.

Вас может заинтересовать:

Об авторе: Диана Готтсман Диана Готтсман (Diane Gottsman) - американский эксперт по современному этикету, деловому протоколу и профессиональному поведению, автор и публичный спикер. Она консультирует руководителей, компании, студентов и частных клиентов по вопросам социальных и деловых навыков. Имеет степень магистра социологии со специализацией в области человеческого поведения. Подход Готтсман выходит за рамки традиционных правил, таких как сервировка стола. Она специализируется на деловом и ресторанном этикете, коммуникациях, языке тела, собеседованиях, социальных сетях и путешествиях. Готтсман - владелица The Protocol School of Texas, специализирующейся на профессиональном развитии и корпоративном этикете. Её аудитория включает студентов университетов и сотрудников крупных компаний. Характерная черта её работы - представление этикета не как набора жёстких формальностей, а как практического способа создавать комфорт, демонстрировать уважение и уверенно ориентироваться в меняющихся социальных нормах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред