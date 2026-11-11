Тест на IQ: нужно найти цыплёнка среди кроликов за 5 секунд

Среди десятков кроликов, яиц и цветов нужно найти маленький цыпленок.

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Нужно найти цыплёнка среди кроликов / Фото: Dudolf

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, концентрацию и зрительное восприятие. В этой головоломке нужно найти маленького желтого цыпленка, который спрятался среди кроликов, тюльпанов и раскрашенных яиц. На выполнение задания авторы дают всего 5 секунд.

Как пишет The Sun, головоломку создал венгерский художник Гергей Дудаш, известный своими запутанными иллюстрациями. Он регулярно публикует задания на внимательность в своём блоге и книгах.

На первый взгляд изображение кажется обычной весенней сценой: кролики собирают и раскрашивают яйца среди тюльпанов. Однако где-то среди них спрятался маленький цыпленок. Из-за схожих цветов и большого количества деталей заметить его не так просто.

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Нужно найти цыплёнка среди кроликов за 5 секунд / Фото: Dudolf

Чтобы проверить свою внимательность, установите таймер на 5 секунд и внимательно осмотрите рисунок. Чтобы не пропустить спрятанную птичку, двигайте взглядом последовательно слева направо или сверху вниз. Старайтесь не отвлекаться на многочисленные детали.

Если не удалось найти цыплёнка за отведенное время, попробуйте воспользоваться подсказками. Маленькая птичка имеет тот же цвет, что и второй по численности вид птиц на изображении. Кроме того, она не слишком далеко отошла от своих более крупных пушистых друзей.

Если вы до сих пор не нашли птенца, загляните за левое ухо кролика, который находится ближе всего к нижнему левому углу изображения. Там прячется маленький круглый желтый цыпленок, которого прикрывает заостренное ухо зайца.

Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Если эта головоломка оказалась для вас слишком простой, попробуйте другие испытания на внимательность. Например, найдите три отличия на картинке с выдрой.

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность и сообразительность. Попробуйте свои силы и найдите волшебную палочку среди конфет за 30 секунд.

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