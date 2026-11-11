Есть погибший, раненые и большие разрушения: РФ ударила по Яготину под Киевом

Посреди дня российские ударные дроны атаковали Яготин Бориспольского района.

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РФ нанесла удар по Киевской области / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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В результате вражеского обстрела есть жертва, а также раненые

Есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры

Удар по Яготину Киевской области нанесла армия страны-агрессора РФ в среду, 11 ноября.

В результате вражеского обстрела есть жертва, а также раненые, в городе зафиксированы разрушения, сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко.

видео дня

"Посреди дня российские ударные дроны атаковали Яготин Бориспольского района. К сожалению, в результате вражеских ударов есть погибший и раненые", – написал он.

Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, по словам Ткаченко, есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

"В зданиях двух детских садов выбиты окна. Формат обучения на завтра – дистанционный. Уже работаем над ликвидацией последствий", – написал он.

Также поврежден автомобиль, два жилых дома и нежилое помещение значительной площади. Продолжается тушение пожара.

/ t.me/tkachenkotymur

Подробности удара РФ

Ранее Ткаченко сообщал о том, что лицей в Яготине подвергся удару, на территории возник пожар, дети не пострадали, поскольку находились в укрытии.

"Буквально полчаса назад произошло попадание вражеского дрона по территории лицея в Яготине. Это обычное учебное заведение для детей, в этом нет никакого военного смысла. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. 171 ребенок, а также учителя и сотрудники учреждения находились в укрытии", – писал он.

По словам Ткаченко спасатели ликвидируют пожар на территории. После этого начнутся работы по восстановлению благоустройства.

Кроме того, в результате взрыва поврежден автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах рядом со школой.

Добавим, что по сообщениям местных ресурсов, РФ могла нанести удар по Яготинскому маслозаводу - одному из крупнейших производств молочных продуктов.

Новая модификация дрона РФ: какие характеристики изменились

Согласно сведениям Главного управления разведки Украины, российские войска начали применять обновленную версию беспилотного летательного аппарата "Гербера-2". По оценкам украинской стороны, дальность его полета может составлять до 1200 километров, а масса боевой нагрузки - достигать 25 кг.

Основным техническим новшеством стала установка топливного бака большего объема. Такое конструктивное решение позволило увеличить запас топлива и, соответственно, повысить продолжительность нахождения аппарата в воздухе и расстояние, которое он способен преодолеть.

Украинская разведка отмечает, что расширенные летные характеристики могут значительно увеличить географию использования беспилотника, в том числе за пределами украинской территории.

В качестве одного из подтверждений применения новой версии в ГУР приводят случай, произошедший в середине сентября на польском побережье Балтийского моря. Тогда был обнаружен беспилотник, оснащенный боевой частью. По утверждению украинского ведомства, найденный аппарат относился к модернизированной модификации "Гербера-2".

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Комышуваха Запорожской области. В результате удара много погибших и раненых, среди них 2 спасателя и 4 полицейских.

Напомним, ранее российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом. В результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.

Ранее Зеленский сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях Украины. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.

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