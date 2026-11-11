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Как правильно хранить муку: распространённая ошибка может испортить все запасы

Марина Иваненко
11 ноября 2026, 13:17
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Открытая упаковка муки может стать причиной появления пищевой моли. Узнайте, где её хранить и какие продукты нужно проверить на кухне.
Как правильно хранить муку
Как правильно хранить муку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему открытую муку не стоит оставлять в пакете
  • Где лучше хранить муку и крупы
  • Как обнаружить пищевую моль в кладовой

Мука относится к продуктам, которые есть почти на каждой кухне. Часто после приготовления выпечки в шкафу остается открытый пакет, о котором вспоминают лишь через несколько недель или месяцев. Внешне продукт может казаться вполне пригодным к употреблению, но неправильное хранение создает условия для появления пищевых вредителей. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Meglepetés, открытые пакеты с мукой нуждаются в дополнительной защите. Обычная бумажная упаковка не всегда обеспечивает надлежащие условия хранения, поэтому специалисты советуют пересыпать продукт в герметичную емкость.

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Почему не стоит оставлять муку в открытом пакете

Неоткрытая мука обычно продается в бумажной упаковке, однако после вскрытия она уже не обеспечивает достаточной защиты. Бумага пропускает воздух, а также не защищает продукт от внешней влаги и перепадов температуры.

Согласно рекомендациям экспертов американской компании King Arthur Baking, после вскрытия муку лучше пересыпать в контейнер с плотной крышкой или специальный пакет с герметичной застежкой.

Для этого не обязательно покупать дорогие системы хранения. Главное, чтобы емкость хорошо закрывалась и не пропускала влагу. Также важно сохранить информацию о сроке годности продукта, указанном на первоначальной упаковке.

В чём лучше всего хранить вскрытую муку

Для хранения муки подойдут стеклянные банки, металлические контейнеры или прочные пластиковые емкости с герметичными крышками. Они помогают защитить продукт от влаги, посторонних запахов и вредителей.

Отделение по распространению знаний Университета Миннесоты также рекомендует использовать для сухих продуктов контейнеры из стекла, металла или прочного пластика, которые плотно закрываются.

Кроме того, муку можно хранить в холодильнике или морозильной камере. Такой способ особенно уместен, если нужно дольше сохранить продукт или создать дополнительную защиту от вредителей.

Где нельзя хранить крупы
Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Пищевая моль на кухне: какие продукты нужно проверить

Если в муке появились мелкие насекомые, личинки или тонкие паутинообразные нити, проверять нужно не только одну упаковку. Пищевая моль может распространиться на другие сухие продукты, хранящиеся рядом.

Особое внимание стоит уделить крупам, рису, макаронам, овсяным хлопьям, орехам, семенам, сухофруктам и готовым смесям для выпечки. Также вредители могут появиться в манке, булгуре, кус-кусе и даже в сухом корме для домашних животных.

О заражении могут свидетельствовать сами насекомые, личинки или паутинообразные образования внутри упаковки. Иногда проблему можно обнаружить только после тщательного осмотра продуктов.

Если в одной из емкостей обнаружены вредители, заражённую упаковку нужно убрать, а соседние запасы проверить. Место хранения также следует тщательно очистить, чтобы удалить возможные остатки продуктов и личинок.

Сколько времени можно хранить муку

Продолжительность хранения зависит от вида муки, условий и целостности упаковки. Согласно рекомендациям венгерского управления по безопасности пищевых продуктов Nébih, мука относится к продуктам с длительным сроком хранения. При надлежащих условиях её иногда можно использовать даже в течение девяти месяцев после указанной даты.

Однако это не означает, что любая мука остается пригодной к употреблению в течение такого времени. Перед приготовлением пищи важно проверить ее запах, внешний вид и консистенцию. Если продукт имеет неприятный прогорклый запах или признаки заражения вредителями, использовать его не стоит.

Почему цельнозерновая мука требует особого внимания

Цельнозерновая мука имеет несколько иные особенности хранения, чем обычная белая. Она содержит зародыш пшеницы, в составе которого присутствуют природные масла.

Под воздействием кислорода эти масла постепенно окисляются. В результате мука может приобрести неприятный запах и горьковатый привкус. Именно поэтому цельнозерновые сорта рекомендуется хранить в сухом и прохладном месте, в плотно закрытой емкости.

Видео о том, как правильно хранить муку, можно посмотреть здесь:

Как подготовить кладовую к праздничной выпечке

Прежде чем покупать новые запасы муки, орехов, овсянки и сахара для праздничной выпечки, стоит провести ревизию кухонных шкафов.

Прежде всего нужно проверить сроки годности продуктов, целостность упаковок и наличие признаков порчи. Муку следует осмотреть на предмет изменения цвета, появления комков, посторонних частиц и неприятного запаха.

Если обнаружены следы пищевой моли, необходимо проверить все сухие продукты, которые хранились рядом. Это поможет не допустить распространения вредителей и избежать неприятностей во время приготовления праздничных блюд.

Важно также правильно организовать запасы: новые упаковки ставить позади старых, чтобы сначала использовать продукты, приобретённые ранее. Такой простой принцип помогает не забывать об остатках муки и круп и не тратить деньги на лишние покупки.

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Об источнике: Meglepetes

Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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