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Одна морозная ночь может обернуться проблемой: что нельзя оставлять в машине

Марина Иваненко
11 ноября 2026, 03:33
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Оставленная в автомобиле бутылка с водой или газированным напитком может треснуть на морозе. Почему это происходит и какие напитки опасно хранить в машине?
Напитки в автомобиле зимой
Напитки в автомобиле зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему напитки могут взорваться в автомобиле
  • Какие бутылки наиболее опасны на морозе
  • Чем грозит замерзшая вода в салоне

Даже одна морозная ночь может обернуться неприятностью, если оставить в автомобиле бутылку воды или газированного напитка. Из-за низкой температуры жидкость замерзает, расширяется и может повредить тару. Особенно опасны стеклянные бутылки и герметично закрытые банки с газированными напитками. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, салон припаркованного автомобиля за несколько часов охлаждается почти до температуры окружающей среды. Поэтому оставленные внутри напитки оказываются фактически в морозильной камере. Последствия могут быть неприятными не только из-за испорченной тары, но и из-за загрязненного салона.

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Почему бутылки могут треснуть на морозе

Вода - особое вещество: при замерзании она не сжимается, а расширяется. Объем льда примерно на 9% больше объема воды, из которой он образовался.

Однако в полностью герметичной бутылке для такого расширения нет свободного места. Стеклянная тара и металлические банки не могут достаточно растянуться, поэтому под давлением могут треснуть или разорваться.

Проблема касается не только воды, но и других жидкостей с высоким содержанием воды. Под угрозой также находятся лосьоны для тела и бытовые чистящие средства, если их оставить в автомобиле на морозе. Когда вода замерзает снаружи внутрь бутылки, незамерзшая жидкость оказывается во всё более ограниченном пространстве, из-за чего давление растёт.

Вода при замерзании увеличивается в объеме примерно на 9%, поэтому полная стеклянная бутылка или герметичная тара могут не выдержать нагрузки.

Почему газированные напитки ещё опаснее

У газированной воды и сладких напитков есть дополнительный фактор риска - углекислый газ. Физик Луис Блумфилд из Университета Вирджинии объяснил изданию Live Science, что при образовании льда растворенный газ вытесняется из воды. В результате давление внутри тары может быстро возрасти.

В материале также упоминается случай в США в 2012 году: замороженная банка газированного напитка взорвалась в руках маленького мальчика. Ребёнок получил травмы, для лечения которых потребовалось в общей сложности 38 швов.

Сахар и другие растворенные вещества немного понижают температуру замерзания. Поэтому безалкогольные напитки обычно начинают замерзать при температуре примерно от 0 до -1 °C, а пиво - около -3 °C. Однако в морозную зимнюю ночь этого недостаточно, чтобы уберечь напитки от замерзания.

По данным Live Science, даже частичное замерзание может создать в банке настолько высокое давление, что она взорвётся при открытии. Поэтому не стоит сразу открывать полузамерзшую или деформированную тару.

Какой вред может нанести разорвавшаяся бутылка

Если в автомобиле разорвется бутылка с сладким напитком, жидкость просочит обивку сидений и коврики. После размораживания останутся липкие пятна и неприятный запах. Удалить сладкие остатки из труднодоступных мест, в частности подстаканников и щелей центральной консоли, бывает непросто.

Обычная вода не оставляет липких следов, но и она может создать проблемы. Влага в салоне повышает риск запотевания и обледенения лобового стекла изнутри. Особенно неприятно обнаружить это утром, когда нужно отправляться в путь.

Стеклянная тара представляет особую опасность: осколки могут попасть под сиденья или в направляющие механизмов. Металлические банки после повреждения также могут иметь острые края.

Как уберечь автомобиль от неприятностей

Чтобы избежать повреждения напитков и салона автомобиля, стоит соблюдать простые правила:

  • Не оставляйте стеклянные бутылки в автомобиле в морозную погоду.
  • Вечером забирайте домой напитки в металлических банках.
  • Не рассчитывайте, что пластиковые бутылки гарантированно выдержат замерзание. Они более гибкие, чем стеклянная тара, но газированные напитки также могут создавать в них опасное давление.
  • Если напиток частично замерз, не открывайте тару сразу. Дайте ей постепенно оттаять при комнатной температуре.

Вода расширяется при замерзании из-за особого строения молекул. Во льду они образуют упорядоченную кристаллическую структуру, в которой остается больше свободного пространства, чем в жидком состоянии. Именно поэтому зимой могут трескаться садовые краны, замерзать водосчетчики и повреждаться трубы.

Разница заключается лишь в том, что небольшая бутылка объемом пол-литра охлаждается значительно быстрее, чем труба, проложенная под землей.

Газированные напитки при замерзании представляют дополнительную опасность: помимо расширения льда, давление внутри тары увеличивается из-за углекислого газа.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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