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Как вернуть блюдо в ресторане и не испортить вечер: правила этикета

Анна Ярославская
10 ноября 2026, 15:40
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Шеф-повар объяснил, в каком случае заведение не обязано менять блюдо.
Ресторан, официант
Шеф-повар рассказал, как вежливо вернуть еду в ресторане / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие слова помогут вернуть блюдо без конфликта
  • Почему об ошибке стоит говорить сразу
  • Когда ресторан не обязан менять блюдо

Если официант принес не то блюдо, об этом стоит сказать сразу, тихо и конкретно: объяснить, что именно вы заказывали, никого не обвинять и попросить исправить ошибку. Так неудачный поход в ресторан не превратится в неловкую сцену для всего стола.

Такие советы дал шеф-повар Роберт Калиш, преподаватель Колледжа пищевых инноваций и технологий Университета Джонсона и Уэйлса в Шарлотте (Северная Каролина), в комментарии изданию Southern Living. По его словам, лучше всего работает подход, когда гость вежлив, конкретен и прям.

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Ситуации бывают разные: в бургере оказывается лук, хотя вы просили без него, на тарелке не хватает гарнира или блюдо приготовили иначе, чем вы заказывали. Терпеть весь вечер не обязательно, главное - правильно начать разговор.

Калиш советует привлечь внимание официанта сразу же, как только блюдо принесли, и спокойно описать проблему. Обвинения только заставят сотрудника защищаться, а конкретика поможет ему быстро все исправить.

Что сказать официанту, если принесли не то блюдо?

Шеф-повар предлагает начать с нейтральной фразы, которая не возлагает вину на официанта.

"Извините, кажется, с моим заказом произошла путаница", - советует сказать Калиш.

Далее стоит объяснить, что именно вы заказывали, и попросить исправить блюдо. Например, можно сказать так.

"Я заказывал это без лука. Можно ли это переделать?", - приводит пример шеф-повар.

Важно и то, как именно звучит просьба. Эксперт не советует устраивать сцену на весь зал.

"Кроме того, возможно, разумнее поговорить с официантом тихо, а не объявлять о проблеме на весь зал, прерывая разговор и нарушая атмосферу за вашим столом", - говорит он.

Когда лучше сообщить об ошибке в заказе?

Калиш подчеркивает, что ждать, пока блюдо почти съедено, не стоит. Чем раньше ресторан узнает об ошибке, тем легче ее исправить, особенно если кухне придется готовить новое блюдо.

Если замена задерживается, вполне нормально переспросить официанта. Шеф-повар советует поинтересоваться, как заведение предлагает решить ситуацию, чтобы вы и ваши спутники понимали, чего ожидать.

"Рестораны решают такие ситуации по-разному", - объясняет Калиш.

В каком случае можно вернуть блюдо в ресторане?

По словам Калиша, основание попросить исправление или замену появляется тогда, когда блюдо приготовили не так, как вы заказывали. Речь идет, в частности, о следующих ситуациях:

  • в блюде есть ингредиент, от которого вы просили отказаться, например, лук в бургере;
  • на тарелке не хватает гарнира или другой части заказа;
  • блюдо приготовлено иначе, чем вы просили;
  • вам принесли совсем не то блюдо, которое вы заказывали.

Об ошибке стоит сказать сразу, как только блюдо принесли, а не в конце ужина. Совсем другая ситуация - когда блюдо приготовили правильно, но оно просто не пришлось по вкусу.

Можно ли вернуть блюдо, если оно просто не понравилось?

Эксперт различает две ситуации: когда блюдо приготовили с ошибкой и когда его приготовили правильно, но оно просто не пришлось по вкусу.

"Если ресторан приготовил блюдо неправильно, вполне разумно попросить исправить. Если же блюдо приготовлено так, как описано, но оно просто вам не по вкусу, будьте честными и вежливыми в отношении этой разницы", - говорит Калиш.

Во втором случае заведение может предложить другое блюдо, но не обязано заменять то, что приготовлено правильно. Когда официант предлагает решение, шеф-повар советует просто поблагодарить - короткое "Спасибо, я это ценю" помогает сохранить доброжелательный тон.

Если предложенное решение не устраивает, можно спокойно попросить позвать менеджера. Калиш советует объяснить, что произошло и чего вы ожидаете, но не повышать голос и не переходить на личности.

"Хорошие манеры работают в обе стороны. Вы не должны соглашаться на блюдо, которое явно отличается от заказанного. Относитесь к официанту так, как хотели бы, чтобы относились к вам. Будьте терпеливы, конкретны и помните, что большинство людей стараются хорошо выполнять свою работу", - подытоживает Калиш.

Грубо ли отправлять блюдо обратно на кухню?

Основательница школы протокола The Protocol School of Palm Beach, эксперт по этикету Джеклин Уитмор в комментарии Allrecipes отметила, что стесняться возвращать блюдо с реальной ошибкой не нужно.

"Если с вашим блюдом действительно что-то не так, вы должны чувствовать себя комфортно, чтобы об этом сказать", - подчеркнула она.

В то же время Уитмор подчеркивает, что решающее значение имеет тон разговора, а не сам факт возврата блюда.

"В том, чтобы вежливо попросить ресторан исправить настоящую ошибку, нет ничего грубого", - пояснила эксперт.

Ресторанный этикет - новости

Как сообщал Главред, самой распространенной ошибкой посетителей ресторанов менеджер зала Brennan's of Houston Дилан Эмерсон назвал привычку накрывать тарелку салфеткой. По его словам, салфетка, лежащая поверх блюда, ставит официанта перед выбором: убирать посуду или ждать. Если нужно ненадолго отойти, эксперт советует сложить салфетку квадратом и положить ее на стул.

Также мы рассказывали, откуда взялась традиция оставлять деньги за обслуживание. Самая распространенная версия связывает происхождение слова "чаевые" с чаепитием в Европе XVIII века. Во многих языках такие вознаграждения тоже ассоциируются с напитками, например "деньги на пиво".

Отдельно эксперт по этикету Наталья Миронюк объясняла правила обращения с тканевой салфеткой за столом. По её словам, салфетку по этикету кладут на колени после того, как ознакомились с меню и сделали заказ. Засовывать её за воротник или между пуговицами она считает неправильным.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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