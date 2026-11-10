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ВСУ усиливают позиции на Херсонщине: военный рассказал о ситуации на левом берегу

Виталий Кирсанов
10 ноября 2026, 12:21
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Украинские морпехи удерживают позиции на левом берегу Днепра и в островной зоне, где регулярно проводят ротации.
ВСУ усиливают позиции на Херсонщине: военный рассказал о ситуации на левом берегу
Бои на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК Юг

Коротко:

  • Морпехи ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра
  • Число штурмов РФ на Херсонщине сократилось в разы
  • Враг сделал ставку на удары дронами и артиллерией

Российская оккупационная армия на Херсонщине отказалась от классического наступления: если в 2025 году враг совершил около 700 штурмовых выходов, то сейчас их 150-200 в год. Вместо этого РФ, которая воспользовалась перемирием в Олешках для переброски сил, делает ставку на удары артиллерией, авиацией и FPV-дронами.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ полковник Алим Керимов.

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По его словам, активность врага снизилась не только на суше, но и на воде. Полковник объяснил, почему противник изменил тактику на этом участке фронта.

"Могу сказать, что в полосе нашей бригады враг перешел от классического наступления к гибридному: артиллерийским ударам, авиаударам, ударам FPV-дронами. Это связано с тем, что, например, по сравнению с 2025 годом штурмовые действия стали менее активными. Тогда было около 700 штурмовых выходов противника, сейчас - 150-200 в год. Кроме штурмов, за прошлый год было до 200 перемещений лодок, а за полгода сейчас - ориентировочно 22 выхода противника на плавсредствах. Почему противник перешел к более позиционной гибридной войне? Он понимает, что все его наступательные операции заканчиваются неудачей, и переходит к гражданскому террору", - пояснил Керимов.

Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

Что происходит на левом берегу Днепра?

Керимов также рассказал, что украинские морпехи удерживают позиции как в островной зоне Днепра, так и на левом берегу Херсонской области.

"У нас в целом есть много позиций на левом берегу, на которых на постоянной основе проводятся ротации. Мы продвигаемся в этой островной зоне и в будущем будем заходить в определенные населенные пункты на левом берегу", - сказал начальник штаба.

Он не уточнил, о каких именно населенных пунктах идет речь и на какое расстояние удалось продвинуться. По словам офицера, речь идет не об одном, а сразу о нескольких направлениях.

"Морпехи удерживают рубежи и позиции там, где они находятся. Вместе с тем они продвигаются, штурмуют позиции противника, продвигаясь вглубь к определенным нами рубежам. То есть зашли, закрепились на левом берегу, продвинулись, закрепились, передали позицию и продвинулись дальше", - добавил Керимов.

Может ли армия РФ форсировать Днепр на Херсонщине?

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA отметил, что российские войска воспользовались гуманитарным перемирием в районе Олешек, чтобы укрепить позиции, пополнить запасы оружия и боеприпасов и завести дополнительные подразделения. По его оценке, это может привести к усилению обстрелов Херсона.

Вместе с тем, оценивая угрозу для правобережья, эксперт назвал главным препятствием для оккупантов ширину реки.

"Более тысячи метров, которые разделяют левый и правый берега, фактически сводят на нет любые позитивные вероятности для такого рода действий", - пояснил эксперт.

Война на Херсонщине - новости

Как сообщал Главред, на юге оккупанты получили передышку благодаря режиму тишины. Во время перемирия в Олешках РФ перебросила на этот участок более тысячи военных, сообщили в 34-й бригаде. Враг накопил силы на позициях, с которых его выбивали последние полгода.

Военный обозреватель Денис Попович оценил вероятность штурма Херсона. По его мнению, РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном и попытаться переправить малые пехотные группы из Олешек к окраинам города. Масштабный штурм города эксперт считает маловероятным.

Еще в конце октября военные обратили внимание на необычное поведение врага на юге. Россия впервые полностью соблюдала режим тишины на Херсонщине на участке гуманитарной операции. Военные и эксперты предупреждали, что паузу могут использовать в военных целях.

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О персоне: Алим Керимов

Алим Керимов - украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины и начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты. Он является крымским татарином, участником российско-украинской войны и кавалером ряда государственных орденов.

Родился и вырос в поселке Ислям-Терек (ранее Кировское) в Крыму.

Окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации в Киеве.

Проходил службу в Военно-морских силах ВСУ, занимал должность начальника связи 503-го отдельного батальона морской пехоты и выполнял боевые задачи на Донбассе (позывной "Басмач").

В феврале 2022 года встретил наступление российских войск на Горловском направлении, после чего участвовал в тяжелых боях в районе Волновахи и обороне Мариупольского направления.

Участвовал в операции Сил обороны на левом берегу Днепра в районе села Крынки. Позже занял должность начальника штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты, подразделения которой удерживают позиции в островной зоне и продвигаются на левобережье Херсонской области.

Кавалер орденов "За мужество" и Даниила Галицкого.

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война в Украине морская пехота Херсонская область Олешки
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