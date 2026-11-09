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Украина и РФ готовы к компромиссу по территориям: Reuters узнал детали переговоров

Виталий Кирсанов
9 ноября 2026, 22:34
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Американский чиновник допустил, что после Абу-Даби Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут поехать к Путину.
Украина и РФ готовы к компромиссу по территориям: Reuters узнал детали переговоров
Обмен территориями на переговорах - в США раскрыли неофициальную позицию сторон / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, ОП

Коротко:

  • В США заявили о гибкости Украины и РФ по территориям
  • Ключевая тема Абу-Даби - гарантии по образцу статьи 5 НАТО
  • Уиткофф и Кушнер после переговоров могут поехать к Путину

Украина и страна-агрессор Россия в ходе закрытых контактов неофициально демонстрируют определенную готовность к компромиссу в вопросе обмена территориями. Такую оценку дал американский чиновник накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые начнутся во вторник, 10 ноября.

Об этом на брифинге в понедельник, 9 ноября, заявил представитель администрации США, его слова передает агентство Reuters. Имя чиновника не называется.

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По его словам, любое территориальное соглашение, вероятно, станет результатом заключительного этапа переговоров. Сначала стороны должны согласовать другие вопросы, в частности архитектуру безопасности после войны.

Чиновник признал, что переговорный процесс потребует времени. Однако, по его словам, американская сторона с осторожным оптимизмом оценивает перспективы достижения прогресса.

"Это первый раз, когда я чувствую, что мы видим настоящее желание российской стороны завершить войну", - заявил американский чиновник.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности обсудят в Абу-Даби

Важной темой встречи станут гарантии безопасности для Украины. В частности, речь пойдет о возможности предоставить Киеву защиту по образцу статьи 5 договора НАТО, которая предусматривает коллективную оборону союзников.

Американскую сторону на переговорах представят спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По словам чиновника, после встречи в ОАЭ посланники "могут в определенный момент отправиться в Россию" для встречи с Владимиром Путиным.

Ранее The New York Times сообщала, что прекращение огня в повестку не войдет. Стороны сосредоточатся на гарантиях, которые должны предотвратить возобновление войны.

Будет ли давление Трампа в Украину в вопросе территорий?

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду предупреждал, что Вашингтон может усилить давление на Киев ради быстрой сделки.

"Так что Трампу сейчас нужно максимально шантажировать и „нагибать" Украину, заставляя делать то, что он хочет", - считает дипломат.

При этом, по мнению Огрызко, американский президент недооценивает готовность украинцев защищать свою землю.

"Он не понимает, что можно биться за свое существование, а не отдать 20% своей территории и начать с врагом торговать и обмениваться...", - подчеркнул эксперт.

Скептически настроены и западные аналитики. Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид в комментарии The National обратил внимание на риторику американской делегации.

"Джаред Кушнер, похоже, сейчас кладет на стол еще больше предложений, используя язык, который предпочитает Кремль", - отметил Фрид.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, 10-11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры Украины и РФ при посредничестве США. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой темой встречи безопасность Украины после войны. По его словам, постоянно поднимается вопрос о том, какой будет послевоенная система безопасности Украины и Европы.

Перед поездкой Джаред Кушнер встретился с партнерами из Украины, ЕС и НАТО. Он определил четыре цели американской стороны перед переговорами в Абу-Даби. Встреча станет первыми трехсторонними переговорами с февраля.

Европа также будет представлена в Абу-Даби. ЕС направляет двух высокопоставленных чиновников, туда же едут советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании. Будут ли европейцы непосредственно в комнате переговоров, пока неясно.

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О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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