Метеозависимым следует подготовиться: какой будет магнитная активность 10–11 ноября

Будут ли магнитные бури 10–11 ноября? Эксперты прогнозируют низкую геомагнитную активность. Рассказываем, чего ожидать в ближайшие дни.

https://glavred.info/synoptic/meteozalezhnim-prigotuvatisya-yakoyu-bude-magnitna-aktivnist-10-11-listopada-10810718.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Прогноз магнитных бурь на 10 ноября

Геомагнитная активность 11 ноября

Каким будет К-индекс в ближайшие дни

Новая рабочая неделя начнется со спокойной геомагнитной обстановки. После слабого магнитного шторма, который наблюдался на выходных, солнечная активность будет постепенно снижаться. По предварительным прогнозам, в ближайшие дни мощных магнитных бурь не ожидается. Главред расскажет подробнее.

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 10 ноября геомагнитная активность останется низкой. В частности, на вторник прогнозируется К-индекс на уровне 3,7, что соответствует слабым геомагнитным возмущениям.

видео дня

Магнитные бури 10 ноября: прогноз на вторник

Во вторник, 10 ноября, существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Ожидается К-индекс около 3,7. Это зеленый уровень геомагнитной активности, который не соответствует магнитной буре.

Такой показатель свидетельствует об относительно спокойной ситуации. Для сравнения: магнитная буря начинается с К-индекса 5, а значения от 5 до 9 соответствуют различным уровням геомагнитного шторма.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Какой будет геомагнитная активность 11 ноября

В среду, 11 ноября, также не ожидается мощных магнитных бурь. По предварительному прогнозу, геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, а показатели не должны достичь уровня, при котором фиксируется магнитный шторм.

В то же время прогнозы космической погоды могут меняться. Специалисты регулярно обновляют данные о солнечной активности, поэтому фактические показатели стоит проверять дополнительно.

Как измеряют силу магнитных бурь

Геомагнитную активность измеряют по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9. Чем выше значение, тем сильнее возмущения магнитного поля Земли. Показатели от 0 до 4 соответствуют спокойным или незначительно возмущенным условиям, а от 5 начинается магнитная буря.

Людям, которые жалуются на ухудшение самочувствия при перепадах погоды, следует придерживаться привычного режима дня, полноценно отдыхать, пить достаточно воды и не злоупотреблять алкоголем. В то же время научных доказательств того, что магнитные бури напрямую вызывают головную боль или другие симптомы у большинства людей, недостаточно.

Читайте также:

Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред