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Плесень в вазонах и мелкие мошки исчезнут: поможет обычная кухонная специя

Руслана Заклинская
9 ноября 2026, 16:29
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Белые пятна на почве и мошки, роящиеся вокруг вазонов, могут быть признаком избыточной влажности.
Плесень в вазонах и мелкие мошки исчезнут: поможет обычная кухонная специя
Как избавиться от плесени и мошек в горшке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему на поверхности почвы появляется белый налет
  • Действительно ли корица помогает бороться с плесенью и вредителями
  • Как избавиться от грибковых комариков и предотвратить их повторное появление

Белый пушистый налет на почве и мелкие мошки, вылетающие из горшка во время полива, могут свидетельствовать об одной проблеме - чрезмерной влажности почвы. Обычная корица способна частично помочь в борьбе с плесенью.

Главред выяснил, откуда берутся мелкие мошки в вазонах и как избавиться от плесени.

видео дня

Как пишет издание Kertészkedj.hu, для здоровья комнатных растений важно скорректировать полив, обеспечить достаточное количество света и улучшить циркуляцию воздуха.

Почему в цветочном горшке появляется плесень

Белый налет на поверхности почвы обычно представляет собой сапрофитный грибок. Он питается отмершими органическими веществами и, как правило, не наносит вреда самому растению. Его развитию способствуют чрезмерная влажность, плохая циркуляция воздуха и недостаточное освещение.

Проблема также может быть связана с качеством почвы. Дешевые субстраты из компоста, торфа или древесного волокна могут уплотняться после полива. Из-за этого к корням поступает меньше воздуха, а почва дольше остается влажной.

В то же время белый налет не всегда означает появление плесени. Если он твёрдый и легко отслаивается хрупкими кусочками, это может быть известковый осадок от жёсткой водопроводной воды. Мягкий пушистый налет, напротив, характерен для грибка.

Почему вокруг комнатных растений летают мелкие мошки

Мелкие насекомые, кружащие возле горшков, чаще всего являются грибными комариками - сциаридами. Взрослые особи обычно имеют длину от 1,5 до 3 мм. Они не кусаются и не наносят непосредственного вреда растениям.

Опасность представляют их личинки. Они живут во влажной почве, имеют полупрозрачное тело и чёрную голову. Если личинок становится много, они могут повреждать корни и замедлять рост растения.

Насекомые размножаются довольно быстро. При температуре около 24 градусов яйца вылупляются примерно через три дня. Еще через десять дней личинки окукливаются, а примерно через четыре дня появляются взрослые мошки. Таким образом, полный цикл развития занимает около 17 дней. Одна самка может отложить до 200 яиц.

Помогает ли корица от плесени и мошек в горшке

Некоторые садоводческие рекомендации предлагают посыпать поверхность почвы небольшим количеством корицы. Считается, что эта специя может сдерживать развитие грибка и появление мошек.

Однако университетские эксперты советуют не полагаться на этот способ. Корица содержит вещества с противогрибковыми свойствами, а исследования показывают, что её масла и экстракты могут подавлять развитие грибков и бактерий. В то же время эффективность обычного порошка корицы остается неубедительной.

Поэтому специю можно рассматривать лишь как дополнительное средство, а не полноценное лечение. Её рекомендуют наносить только на почву, избегая попадания на листья. Также не стоит вдыхать порошок, поскольку он может раздражать слизистые оболочки носа и дыхательных путей.

Как избавиться от мошек в цветочных горшках

Для борьбы с грибковыми комариками существует несколько проверенных методов:

  • Жёлтые липкие ловушки. Они привлекают взрослых насекомых и помогают уменьшить количество яиц, попадающих в почву. Однако на личинок такие ловушки не действуют.
  • Кварцевый песок. Слой песка толщиной 1–2 см на поверхности почвы может препятствовать откладке яиц. В то же время он не уничтожает личинок, которые уже находятся в почве.
  • Контроль полива. Верхний слой почвы нужно давать просохнуть между поливами. Это делает условия для размножения мошек менее благоприятными.
  • Полезные нематоды. Вид Steinernema feltiae помогает уничтожать личинок в почве. Лучше всего он действует при температуре от 15 до 32 градусов.
  • Препараты с Bti. Это бактериальные средства, которые воздействуют на личинок насекомых. Для достижения результата их нужно применять повторно в соответствии с инструкцией.

Как правильно поливать комнатные растения, чтобы не появлялась плесень

Один из способов снизить влажность верхнего слоя почвы - поливать растения снизу. Для этого горшок ставят в миску с водой, чтобы земля впитывала её через дренажные отверстия. Однако оставлять растение в воде на несколько часов и дольше не стоит.

Если плесень распространилась глубоко в почве или мошки продолжают появляться, растение лучше пересадить. Для этого нужно осторожно вынуть его из горшка, удалить старую землю с корней и промыть емкость уксусом. После этого растение пересаживают в свежий качественный субстрат, а старую почву выбрасывают.

Также стоит проверить другие комнатные растения, ведь вредители могут распространиться на соседние горшки.

Главное правило профилактики - не переувлажнять почву. Умеренный полив, достаточное количество света и хорошая вентиляция помогут сохранить комнатные растения здоровыми. Корица может быть лишь дополнительным помощником, но не заменит правильного ухода.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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