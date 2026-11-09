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РФ хочет большего от Трампа: в Кремле раскрыли планы после дизельного соглашения

Руслана Заклинская
9 ноября 2026, 12:01
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Несмотря на оптимизм российских дипломатов, танкеры с топливом изменили курс, а американские компании не спешат закупать дизельное топливо.
РФ хочет большего от Трампа: в Кремле раскрыли планы после дизельного соглашения
Владимир Путин и Дональд Трамп, дизельное топливо / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, pixabay.com

Главное:

  • В МИД РФ назвали дизельное соглашение основой для отношений с США
  • Танкеры с российским дизельным топливом изменили курс у берегов США
  • 12 сенаторов призвали отменить соглашение

Страна-агрессор Россия рассчитывает, что поставки дизельного топлива в США станут первым шагом к восстановлению деловых отношений с Вашингтоном. Однако пока танкеры с российским топливом так и не дошли до американских портов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью российскому государственному агентству ТАСС, передает Reuters.

О сделке Трамп объявил 9 октября после разговора с Путиным. Тогда речь шла о поставках более 300 тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, а исключение Минфина США из санкций для таких операций действует до 7 апреля.

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Панкин убежден, что договоренность о топливе имеет для Москвы гораздо более широкое значение, чем просто продажа дизельного топлива.

"Дизельное соглашение может стать основой для постепенного восстановления деловых и других связей между нашими странами", - заявил российский дипломат.

Почему танкеры с российским дизельным топливом не дошли до США

Несмотря на громкие заявления Москвы, на практике схема дает сбои. По данным аналитических компаний Kpler и LSEG, два танкера с российским дизельным топливом, направлявшиеся к атлантическому побережью США, внезапно изменили курс.

Оба судна, подпадающие под санкции, вышли из порта Приморск. Впоследствии одно из них направилось в Бразилию, а другое - в Средиземноморье, ещё одно судно изменило пункт назначения с Нью-Йорка на неопределённый.

Кроме того, американские компании не спешат закупать российское топливо из-за репутационных и юридических рисков, а для отдельных партий на рынке нет подтвержденных покупателей. Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов портов о суровых штрафах за торговлю российским дизельным топливом.

В Кремле такие сообщения опровергают. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев назвал их фейком и заверил, что танкеры продолжают движение в США.

Кто в США выступает против дизельного соглашения

Решение Трампа разрешить торговлю российским дизельным топливом раскритиковали даже в его партии. 12 сенаторов-республиканцев и демократов призвали администрацию отменить соглашение.

По их мнению, закупка топлива в России фактически даст Кремлю дополнительные средства на войну против Украины. Среди подписантов обращения - Митч Макконнелл, Сьюзан Коллинз и Джин Шахин.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Что изменится для дизельного соглашения после выборов в США

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что после промежуточных выборов позиции Трампа ослабнут, а республиканцы будут действовать по отношению к нему жестче.

"А после 3 ноября у Трампа начнутся гораздо более сложные времена, чем сегодня. Когда политическая ситуация в США изменится, даже республиканцы будут предпринимать гораздо более жесткие действия в отношении Трампа, поскольку продолжение нынешней линии заведет Штаты в тупик", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по словам Огрызка, реальные последствия голосования Украина ощутит не сразу, а лишь после начала работы нового состава Конгресса.

"Поэтому после выборов в США действительно многое изменится, в том числе и для Украины. Хотя стоит подчеркнуть, что последствия выборов мы ощутим не 4 ноября, а 3–4 января, когда состоится первое заседание нового Конгресса и нового Сената", - пояснил эксперт.

Аналитик Kpler Метт Смит в комментарии Associated Press обратил внимание, что поставки российского дизельного топлива в США сдерживают прежде всего санкционные риски для покупателей.

"Из-за регуляторных и санкционных опасений мы можем не увидеть разгрузки этого груза на атлантическом побережье США. Очевидно, что здесь есть колебания относительно ввоза этих баррелей на берег именно из-за последствий такого шага", - отметил Смит.

Дизельное соглашение Трампа и Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, о соглашении о поставках топлива из России Трамп объявил после телефонного разговора с Путиным. По его словам, страна-агрессор поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Общий объем может достичь 4,8 млн тонн, однако четвертый транш зависит от состояния российских НПЗ.

Между тем в Институте изучения войны данное соглашение оценили критически. Аналитики ISW назвали отмену запрета на покупку дизельного топлива из РФ односторонней уступкой Москве. Никаких ответных шагов Россия в обмен на соглашение не предложила.

В то же время в Конгрессе США с решением Трампа согласились не все. Конгрессмен Дон Бейкон заявил, что ряд республиканцев категорически против дизельного соглашения. Законодатели готовят законопроект "Мир через силу" имени Рейгана с запретом на закупки российской нефти.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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