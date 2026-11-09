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Россияне прицельно ударили по работникам Укрэнерго: есть раненные

Руслана Заклинская
9 ноября 2026, 11:34
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Россияне нанесли удар по автомобилю с помощью FPV-дрона, всех троих сотрудников "Укрэнерго" доставили в больницу.
Россияне прицельно ударили по работникам Укрэнерго: есть раненные
Последствия удара по объектам энергетики в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Укрэнерго

Что произошло:

  • Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль энергетиков в Сумах
  • Трое сотрудников "Укрэнерго" получили ранения
  • Одному из пострадавших делают операцию

Утром 9 ноября российские оккупанты прицельно атаковали в Сумах автомобиль, в котором передвигались сотрудники "Укрэнерго". Трое энергетиков ранены, один из них в тяжелом состоянии - его оперируют. Об этом сообщили глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram и НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

По словам Григорова, удар вражеского дрона был прицельным. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу.

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"Предварительно, один из пострадавших получил тяжелые травмы. Сейчас его оперируют", - сообщил глава ОГА.

Он также подчеркнул, что под ударом оказываются люди, которые восстанавливают разрушенное после обстрелов.

"Россияне продолжают целенаправленно атаковать мирных людей. Под ударом оказываются и те, кто ежедневно, рискуя собственной жизнью, восстанавливает поврежденную инфраструктуру и возвращает свет в дома жителей Сумской области", - написал Григоров.

Что известно об атаке на энергетиков "Укрэнерго"

В компании уточнили, что армия страны-агрессора нанесла удар по автомобилю с помощью FPV-дрона. Там подтвердили ранения трёх сотрудников.

"Всех наших коллег оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - отметили в "Укрэнерго".

В энергокомпании подчеркнули, что Россия целенаправленно наносит удары не только по энергосистеме, но и по людям, которые обеспечивают её работу и восстанавливают повреждённое оборудование.

"Наши энергетики ежедневно работают в условиях постоянной опасности, чтобы украинцы имели электроэнергию. И сегодняшний удар - ещё одно свидетельство того, какой ценой даётся эта работа", - подытожили в "Укрэнерго".

FPV-дрон
Как работает FPV-дрон / Инфографика: Главред

Почему FPV-дроны опасны для энергетиков

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что FPV-режим позволяет оператору видеть цель в режиме реального времени и точно наводить дрон.

"Возможность хорошо видеть цель и одновременно иметь прямую связь с дроном в FPV-режиме позволяет существенно повысить точность и эффективность ударов. Поэтому россияне сейчас очень точно наносят удары по нашим АЗС, локомотивам, поездам", - подчеркнул специалист.

В то же время, оценивая угрозы для энергосистемы зимой, аналитик предположил, что с началом отопительного сезона враг сделает ставку на баллистические ракеты.

"Я думаю, что баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены в первую очередь на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона. У меня есть такое предчувствие", - подытожил Криволап.

Атаки на Сумы - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 31 октября войска РФ атаковали Сумы двумя ударными беспилотниками. В результате удара дронов по Сумам в Заречном районе вспыхнули пожары. Предварительно, тогда обошлось без пострадавших.

Ранее, 20 октября, российский беспилотник атаковал жилой квартал города. Тогда дрон попал в многоквартирный дом в Сумах, где вспыхнул масштабный пожар. На месте работали все профильные службы.

Под ударами вражеских дронов оказываются и энергетики других компаний. Осенью 2025 года дрон атаковал подразделение ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда ранения получили пятеро энергетиков, один из них находился в тяжелом состоянии.

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Об источнике: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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