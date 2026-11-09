Россияне прицельно ударили по работникам Укрэнерго: есть раненные

Россияне нанесли удар по автомобилю с помощью FPV-дрона, всех троих сотрудников "Укрэнерго" доставили в больницу.

https://glavred.info/war/pricilniy-udar-po-avto-energetikiv-u-sumah-odnogo-z-poranenih-operuyut-10810535.html Ссылка скопирована

Последствия удара по объектам энергетики в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Укрэнерго

Что произошло:

Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль энергетиков в Сумах

Трое сотрудников "Укрэнерго" получили ранения

Одному из пострадавших делают операцию

Утром 9 ноября российские оккупанты прицельно атаковали в Сумах автомобиль, в котором передвигались сотрудники "Укрэнерго". Трое энергетиков ранены, один из них в тяжелом состоянии - его оперируют. Об этом сообщили глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram и НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

По словам Григорова, удар вражеского дрона был прицельным. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу.

видео дня

"Предварительно, один из пострадавших получил тяжелые травмы. Сейчас его оперируют", - сообщил глава ОГА.

Он также подчеркнул, что под ударом оказываются люди, которые восстанавливают разрушенное после обстрелов.

"Россияне продолжают целенаправленно атаковать мирных людей. Под ударом оказываются и те, кто ежедневно, рискуя собственной жизнью, восстанавливает поврежденную инфраструктуру и возвращает свет в дома жителей Сумской области", - написал Григоров.

Что известно об атаке на энергетиков "Укрэнерго"

В компании уточнили, что армия страны-агрессора нанесла удар по автомобилю с помощью FPV-дрона. Там подтвердили ранения трёх сотрудников.

"Всех наших коллег оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - отметили в "Укрэнерго".

В энергокомпании подчеркнули, что Россия целенаправленно наносит удары не только по энергосистеме, но и по людям, которые обеспечивают её работу и восстанавливают повреждённое оборудование.

"Наши энергетики ежедневно работают в условиях постоянной опасности, чтобы украинцы имели электроэнергию. И сегодняшний удар - ещё одно свидетельство того, какой ценой даётся эта работа", - подытожили в "Укрэнерго".

Как работает FPV-дрон / Инфографика: Главред

Почему FPV-дроны опасны для энергетиков

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что FPV-режим позволяет оператору видеть цель в режиме реального времени и точно наводить дрон.

"Возможность хорошо видеть цель и одновременно иметь прямую связь с дроном в FPV-режиме позволяет существенно повысить точность и эффективность ударов. Поэтому россияне сейчас очень точно наносят удары по нашим АЗС, локомотивам, поездам", - подчеркнул специалист.

В то же время, оценивая угрозы для энергосистемы зимой, аналитик предположил, что с началом отопительного сезона враг сделает ставку на баллистические ракеты.

"Я думаю, что баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены в первую очередь на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона. У меня есть такое предчувствие", - подытожил Криволап.

Атаки на Сумы - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 31 октября войска РФ атаковали Сумы двумя ударными беспилотниками. В результате удара дронов по Сумам в Заречном районе вспыхнули пожары. Предварительно, тогда обошлось без пострадавших.

Ранее, 20 октября, российский беспилотник атаковал жилой квартал города. Тогда дрон попал в многоквартирный дом в Сумах, где вспыхнул масштабный пожар. На месте работали все профильные службы.

Под ударами вражеских дронов оказываются и энергетики других компаний. Осенью 2025 года дрон атаковал подразделение ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда ранения получили пятеро энергетиков, один из них находился в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Об источнике: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред