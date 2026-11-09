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Звонок Стубба и Стёре Путину расколол Европу: новые детали переговоров с Кремлем

Анна Ярославская
9 ноября 2026, 09:40
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Президент Финляндии и премьер Норвегии лично позвонили в Кремль, но вместо демонстрации решимости получили волну критики от ближайших соседей.
Александр Стубб, Йонас Гар Стёре, Владимир Зеленский
Александр Стубб и Йонас Гар Стёре согласовали позицию с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Читайте в материале:

  • Что северные лидеры передали Путину от Зеленского
  • Почему звонок расколол союзников на севере Европы
  • Как Путин оценил инициативу Финляндии и Норвегии

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным вызвал самый глубокий раскол между северными союзниками с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Скандал обнажил и более широкие противоречия в Европе относительно того, как вести себя с Москвой, сообщает Politico.

Последствия звонка, состоявшегося 27 октября, до сих пор ощущаются в европейских столицах - накануне переговоров российской и украинской делегаций с посланниками Дональда Трампа в Абу-Даби на этой неделе. Правительства спорят, кто должен представлять Европу на будущих переговорах, и так и не пришли к согласию в ключевом вопросе: приближает ли диалог с Путиным мир или лишь вознаграждает агрессора. Эти темы обсудят на неформальном саммите ЕС в Дублине, однако мало кто рассчитывает на единодушие.

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Почему Стубб и Стёре позвонили Путину

В интервью изданию в Осло Стёре рассказал, почему они со Стуббом решили поговорить с главой Кремля, который ведет гибридную войну против континента и ежедневно убивает украинских мирных жителей дронами и ракетами.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в поддержке Украины, но единственный голос, который доходит до Москвы, звучит из Вашингтона. У нас хорошие и открытые отношения с американскими переговорщиками, с американской администрацией, но эта [война] происходит в Европе. А жить месяц за месяцем с мыслью, что эта война закончится без разговоров Европы с Москвой, - это, по-моему, иллюзия", - подчеркнул норвежский премьер.

Многие европейские чиновники неофициально признают, что больше не доверяют Вашингтону защиту интересов ни Европы, ни Украины.

"Важно, чтобы Дональд Трамп не был единственным лидером Запада, который разговаривает с Путиным. Нам нужно, чтобы проукраинские лидеры тоже доносили свои месседжи Путину", - отметил один из высокопоставленных чиновников.

Что Путин услышал от северных лидеров

Стороны заранее договорились о формате: каждая по очереди излагала подготовленные позиции без вмешательства другой. В ходе 90-минутного разговора Стубб и Стёре сначала передали месседжи Зеленского: территориальные вопросы можно обсуждать только на уровне лидеров лицом к лицу, а прежде всего нужны шаги по деэскалации. Далее речь шла о безопасности Балтийского моря и сохранении его открытым для торговли.

Одной из целей звонка было оценить состояние Путина. По словам Стёре, тот вел себя рационально и профессионально, а его аргументы звучали четко. Российский лидер серьезно воспринял идею встречи в Абу-Даби и пообещал поручить переговорщикам подготовиться к ней.

"Сам факт, что он берет трубку, что у нас есть, знаете, другие каналы связи, по-моему, сигнализирует как минимум о готовности сесть за стол", - считает Стёре.

Один из собеседников издания утверждал, что Путин прочитал северным лидерам длинную лекцию о славянской истории и истоках войны. Другие осведомленные чиновники это опровергли, назвав такие утверждения российской пропагандой, призванной унизить европейцев.

"Я присутствовал. Он этого не делал. Но, если честно, он может дать свое объяснение, а мы на него отвечаем", - подчеркнул Стёре.

Несмотря на это, норвежский премьер не уверен, что Кремль действительно открыт к сделке. Финская и норвежская стороны не ожидают большого прорыва в Абу-Даби.

Возмущение соседей и похвала из Кремля

Объявление о разговоре обернулось публичной дипломатической бурей: лидеры Дании и Швеции как раз находились в Хельсинки на заседании Северного совета и не скрывали раздражения перед телекамерами.

"Я очень скептически отношусь к этой норвежской и финской инициативе. Думаю, нам следует сохранять единство Европы, а не действовать в одиночку", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Шведский премьер Ульф Кристерссон подчеркнул, что мир должен достигаться силой, а не умиротворением агрессора. Инициативу раскритиковала и Литва. Еще резче высказывались дипломаты в кулуарах.

"Слишком много мужчин среднего возраста, которые хотят попасть в учебники истории как те, кто положил конец этой войне. Путин просто выигрывает от открытия более нормализованного диалога с остальным миром - и продолжает бомбить и убивать невинных людей в Украине", - сказал один из дипломатов ЕС.

Главная претензия союзников касалась недостатка координации. Чиновники, знакомые с подготовкой звонка, уверяют, что Данию, а также руководство Франции, Германии и США предупредили заранее. Впрочем, Фредериксен, вероятно, рассчитывала на более заблаговременное уведомление и реальный голос в планировании.

Стёре отвергает обвинения и отказывается извиняться.

"Она права, потому что я не спрашивал - мы не спрашивали разрешения. Мы консультируемся между собой в северной семье, но это не механизм, при котором такой шаг требует согласия всех северных стран, 27 европейских государств или кого-то еще", - подчеркнул он.

Стубб и Стёре настаивают, что говорили лишь от имени своих государств, которые граничат с Россией. Они подробно согласовали позицию с Зеленским перед разговором и проинформировали его после. Критика стала настолько острой, что украинский президент публично заступился за северных лидеров.

"Они действительно нам помогают", - заявил Зеленский.

Неожиданную поддержку инициатива получила и в Москве.

"Считаю, это было правильно. В конце концов, в Европе есть люди, которые не хотят нанести России стратегическое поражение, а стремятся наладить какой-то конструктивный диалог", - сказал Путин.

Несмотря на поражения на промежуточных выборах, Трамп по-прежнему диктует темп переговоров, тогда как у Европы до сих пор нет голоса, способного сравниться с американским за столом переговоров.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Центральным вопросом встречи станет защита Украины после войны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Россия направляет на трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды. Состав российской делегации может свидетельствовать о готовности Москвы к более содержательным переговорам, пишет Bloomberg.

Президент США Трамп заявил, что завершение войны в Украине может обернуться масштабной сделкой, которая выйдет далеко за рамки украинского вопроса и затронет всю Европу.

Позже спецпредставитель американского лидера Джаред Кушнер раскрыл детали возможной сделки и обозначил пять целей новой архитектуры безопасности Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея президента США начать с новой архитектуры безопасности в Европе, пока страна-агрессор Россия не хочет говорить о завершении войны, является опасной. По словам главы государства, со стороны Москвы нет никаких сигналов о готовности к миру.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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