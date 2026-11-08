Украинцев предупредили о жестких отключениях электроэнергии: графики на 9 ноября

Главное:
- В ряде областей Украины вводят ограниченя потребления
- Планируются применять графики почасовых отключений
Ограничения потребления электроэнергии вводятся в ряде областей Украины в понедельник, 9 ноября.
По данным компании "Укрэнерго", в течение суток 9 ноября с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.
Отмечается, что с 00:00 до 23:59 также будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 4 очередей.
"Из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда свет появляется по графику, потребляйте его бережливо", - подчеркнули в "Укрэнерго".
РФ может планировать новую масштабную атаку на энергосистему Украины
По информации The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время переговоров с европейскими партнерами в Париже представил материалы, в которых, предположительно, содержатся перехваченные сведения о подготовке новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Согласно документу, для атак могут задействовать до тысячи единиц вооружения, среди которых ракеты, беспилотники и авиационные бомбы.
Возможными объектами атак названы ключевые элементы энергосистемы: электроподстанции, гидро- и теплоэлектростанции, а также котельные.
Отдельное беспокойство вызывает информация о потенциальных ударах по атомной энергетике Украины. В документе упоминаются три действующие АЭС, работу которых Россия якобы может попытаться нарушить. Для этого, согласно представленным данным, рассматривается возможность атак на распределительные устройства, обеспечивающие связь атомных станций с объединенной энергосистемой страны.
Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.
Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.
Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.
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О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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