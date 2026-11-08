Звезда сериала "Во все тяжкие" покончил с собой: что он сделал

Кратко:
- Что с собой сделал Р.Дж.Митти
- Что известно о его смерти
Стали известны новые подробности трагической гибели американского актера Р. Дж. Митти, прославившегося благодаря роли Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие".
Согласно официальному отчету, полученному изданием Page Six, 34-летний артист умер в результате самоубийства.
В документе, составленном после расследования обстоятельств смерти, указано, что причиной гибели актера стало повешение. Митти был объявлен умершим 12 октября в 13:32 по местному времени. Его тело обнаружили в городе Браунсвилл, штат Техас.
В отчете также упоминается, что были запрошены результаты вскрытия и токсикологического исследования.
О смерти актера стало известно в октябре. Тогда его представитель подтвердил, что Митти покончил с собой, и выступил с заявлением, в котором назвал артиста любимым актером, филантропом и активным защитником прав людей с инвалидностью.
Широкую известность Р. Дж. Митти принесла роль Уолтера "Флинна" Уайта-младшего - сына главного героя в культовом сериале "Во все тяжкие". Актер снимался во всех пяти сезонах проекта. Как и его экранный персонаж, Митти жил с церебральным параличом. Он открыто говорил о своем опыте и использовал известность, чтобы привлекать внимание к вопросам инклюзии и представительства людей с инвалидностью в киноиндустрии.
Помимо актерской карьеры, Митти занимался благотворительностью. Он был послом организаций United Cerebral Palsy и Shriners Children’s, а также возглавлял фонд Mitte Foundation, который поддерживал образовательные, культурные и творческие инициативы.
После известия о смерти артиста его коллеги по "Во все тяжкие" поделились воспоминаниями и выразили соболезнования. Брайан Крэнстон, сыгравший на экране его отца, признался, что переживает глубокую боль. Он вспоминал, как познакомился с Митти, когда тому было всего 14 лет, и отмечал его целеустремленность и силу характера.
Аарон Пол также посвятил коллеге эмоциональное послание, а Дин Норрис назвал его замечательным молодым человеком, которого будет очень не хватать.
Несмотря на ранний уход, Р. Дж. Митти оставил заметный след не только в телевизионной индустрии, но и в общественной деятельности, посвященной поддержке людей с инвалидностью.
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Об актере: Ар-Джей Митт
Ар-Джей Митт (полное имя - Рой Фрэнк "Ар-Джей" Митт III) - американский актёр, филантроп и активист, получивший всемирную известность благодаря роли Уолтера Уайта-младшего (также известного как Флинн) в культовом драматическом сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad). Он снялся в 56 эпизодах сериала.
Как и его экранный персонаж в "Во все тяжкие", Ар-Джей Митт в реальной жизни жил с детским церебральным параличом (ДЦП), который ему диагностировали в возрасте трех лет.
Митт активно занимался защитой прав людей с инвалидностью и боролся со стереотипами в медиа. Он являлся послом благотворительных проектов, таких как United Cerebral Palsy и Shriners Children's, а также возглавлял собственный фонд The Mitte Foundation.
Помимо своей главной роли, он снимался в сериалах "Их перепутали в роддоме" (Switched at Birth), "Стражи правосудия" (The Guardians of Justice), фильмах "Триумф" (Triumph) и "Разговоры с незнакомцами", а также выступал продюсером независимого кино.
12 октября 2026 года 34-летний актёр трагически скончался. Его тело было обнаружено в собственном доме в городе Браунсвилл, штат Техас. По сообщениям его представителей и предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти стало самоубийство.
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