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Звезда сериала "Во все тяжкие" покончил с собой: что он сделал

Алена Кюпели
8 ноября 2026, 12:32
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Популярный американский актер решил уйти из жизни самостоятельно.
Звезда сериала покончил с собой в 34 года
Звезда сериала покончил с собой в 34 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rjmitte

Кратко:

  • Что с собой сделал Р.Дж.Митти
  • Что известно о его смерти

Стали известны новые подробности трагической гибели американского актера Р. Дж. Митти, прославившегося благодаря роли Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие".

Согласно официальному отчету, полученному изданием Page Six, 34-летний артист умер в результате самоубийства.

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В документе, составленном после расследования обстоятельств смерти, указано, что причиной гибели актера стало повешение. Митти был объявлен умершим 12 октября в 13:32 по местному времени. Его тело обнаружили в городе Браунсвилл, штат Техас.

Актер Р. Дж. Митти покончил с собой
Актер Р. Дж. Митти покончил с собой / Фото instagram.com/rjmitte

В отчете также упоминается, что были запрошены результаты вскрытия и токсикологического исследования.

О смерти актера стало известно в октябре. Тогда его представитель подтвердил, что Митти покончил с собой, и выступил с заявлением, в котором назвал артиста любимым актером, филантропом и активным защитником прав людей с инвалидностью.

Широкую известность Р. Дж. Митти принесла роль Уолтера "Флинна" Уайта-младшего - сына главного героя в культовом сериале "Во все тяжкие". Актер снимался во всех пяти сезонах проекта. Как и его экранный персонаж, Митти жил с церебральным параличом. Он открыто говорил о своем опыте и использовал известность, чтобы привлекать внимание к вопросам инклюзии и представительства людей с инвалидностью в киноиндустрии.

Актер Р. Дж. Митти решил уйти из жизни
Актер Р. Дж. Митти решил уйти из жизни / Фото Instagram/rjmitte

Помимо актерской карьеры, Митти занимался благотворительностью. Он был послом организаций United Cerebral Palsy и Shriners Children’s, а также возглавлял фонд Mitte Foundation, который поддерживал образовательные, культурные и творческие инициативы.

После известия о смерти артиста его коллеги по "Во все тяжкие" поделились воспоминаниями и выразили соболезнования. Брайан Крэнстон, сыгравший на экране его отца, признался, что переживает глубокую боль. Он вспоминал, как познакомился с Митти, когда тому было всего 14 лет, и отмечал его целеустремленность и силу характера.

Аарон Пол также посвятил коллеге эмоциональное послание, а Дин Норрис назвал его замечательным молодым человеком, которого будет очень не хватать.

Несмотря на ранний уход, Р. Дж. Митти оставил заметный след не только в телевизионной индустрии, но и в общественной деятельности, посвященной поддержке людей с инвалидностью.

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Об актере: Ар-Джей Митт

Ар-Джей Митт (полное имя - Рой Фрэнк "Ар-Джей" Митт III) - американский актёр, филантроп и активист, получивший всемирную известность благодаря роли Уолтера Уайта-младшего (также известного как Флинн) в культовом драматическом сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad). Он снялся в 56 эпизодах сериала.

Как и его экранный персонаж в "Во все тяжкие", Ар-Джей Митт в реальной жизни жил с детским церебральным параличом (ДЦП), который ему диагностировали в возрасте трех лет.

Митт активно занимался защитой прав людей с инвалидностью и боролся со стереотипами в медиа. Он являлся послом благотворительных проектов, таких как United Cerebral Palsy и Shriners Children's, а также возглавлял собственный фонд The Mitte Foundation.

Помимо своей главной роли, он снимался в сериалах "Их перепутали в роддоме" (Switched at Birth), "Стражи правосудия" (The Guardians of Justice), фильмах "Триумф" (Triumph) и "Разговоры с незнакомцами", а также выступал продюсером независимого кино.

12 октября 2026 года 34-летний актёр трагически скончался. Его тело было обнаружено в собственном доме в городе Браунсвилл, штат Техас. По сообщениям его представителей и предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти стало самоубийство.

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