РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

Не исключено, что Вашингтон ограничится новой серией ракетных и авиационных ударов.

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Удар США по Ирану может развязать руки Кремлю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Ядерный удар США по Ирану маловероятен

Вероятность новых ракетных и авиаударов по Ирану - 30–40%

Информация Карлсона, вероятно, недостоверна

Заявление Такера Карлсона о якобы возможном ядерном ударе США по Ирану, скорее всего, не соответствует действительности. Более реальным сценарием выглядит новая волна обычных атак, а шансы на применение Вашингтоном атомного арсенала ничтожны. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

Эксперт обращает внимание на сигналы противоположного характера. По данным СМИ, Соединённые Штаты якобы одобрили иранский меморандум об урегулировании конфликта и приняли его за основу. Если эта информация подтвердится, Вашингтон движется совсем не к эскалации.

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Кроме того, политолог напоминает о привычной манере поведения Трампа на переговорах.

"Даже если такой шаг обсуждался, то всем известен любимый прием Трампа - завышать ставки до небес, пугать, а потом отступать. В США в связи с этим даже появилось выражение "синдром TACO": "Trump always chickens out", то есть "Трамп всегда пасует"", - отмечает Золотарев.

Отсюда эксперт делает гораздо более приземлённый прогноз на ближайшую перспективу.

"Поэтому я считаю, что вероятность нанесения США ядерного удара по Ирану крайне мала. С вероятностью 30–40 % Трамп повторит серию ракетных и авиационных ударов по Ирану. Но вероятность применения ядерного оружия - ничтожно мала", - подчеркивает политолог.

Почему Карлсону не стоит верить

Отдельно Золотарев анализирует мотивы американского журналиста, обнародовавшего скандальную информацию на фоне неутешительных для республиканцев результатов голосования.

"Учитывая испорченные отношения Трампа с Таккером Карлсоном, сказанное журналистом нужно принимать с осторожностью, тем более накануне выборов. Ведь публикация этого сообщения точно сыграла не в пользу республиканцев и Трампа", - отмечает эксперт.

Политолог убежден: с учетом контекста ведущий распространил ложные сведения.

"Ведь никогда не лгут так много, как во время войны, перед свадьбой и накануне выборов", - иронизирует Золотарев.

Чем ядерный сценарий угрожает Украине

Вопрос возможного использования ядерного арсенала на Ближнем Востоке напрямую касается и безопасности Украины.

"Безусловно, если, не дай Бог, США нанесут удар по Ирану ядерным оружием, Россия поступит аналогично. В Кремле давно рассуждают примерно так: "если НАТО может бомбить Югославию, то мы имеем право действовать так же", - предупреждает он.

Для Киева, по мнению эксперта, отсюда вытекает простая, хотя и неочевидная позиция в отношении Тегерана.

"Итак, нам может не нравиться иранский режим, но лучше бы всё-таки, чтобы не дошло до ядерного оружия. Ведь если ядерное оружие будет применено, следующей пострадавшей может оказаться Украина", - подытожил политолог.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Может ли РФ применить ядерное оружие

Оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова говорила, что строительство бункеров для диктатора Владимира Путина по всей России превратилось в схему обогащения для тех, кто их возводит, а ядерные угрозы Кремля остаются прежде всего инструментом запугивания.

По её словам, подземные объекты имеют для Кремля и другое, пропагандистское назначение: они помогают подпитывать тревогу Запада.

"Однако иногда Путин может использовать этот материал и демонстрировать, что он готовится. Он использует это как страшилку. Применит ли он ядерное оружие, мы не знаем, потому что действия психопата трудно предсказать", - подчеркнула Максакова.

Ядерное оружие - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Россия в письменной форме пригрозила НАТО применением ядерного оружия в случае, если страны Альянса попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории РФ. В Брюсселе подтвердили получение неофициального дипломатического документа.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины, если ситуация в войне станет для Кремля критической и Москва окажется в безвыходном положении.

В аналитическом материале The Washington Post говорилось о том, что международная система контроля над ядерным оружием, создававшаяся на протяжении десятилетий, постепенно теряет эффективность. На этом фоне мир приближается к новому этапу ядерного противостояния.

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О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

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