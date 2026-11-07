Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Вы узнаете:
- Какое подручное средство поможет убрать пыль
- Почему пыль прилипает к ткани
- Как правильно протирать плинтусы и жалюзи
Избавиться от пыли на плинтусах, жалюзи и мебели можно без каких-либо специальных средств - достаточно взять обычный старый носок. Ткань эффективно улавливает частицы и не дает им разлетаться по комнате.
Главред узнал, что Грейс Мисере из компании Bare Kind отметила, что метод с носком пригодится прежде всего там, куда сложно добраться тряпкой или щеткой. Об этом сообщает Express.
"Просто наденьте носок на руку - он будет служить своеобразной перчаткой для удаления пыли. Это отличное средство для чистки мебели, жалюзи, плинтусов и многих других вещей", - советует Мисере.
Почему пыль прилипает к ткани
Пыль оседает из-за статического электричества, которое накапливается на дереве и пластике. Больше всего её скапливается на жалюзи, плинтусах и деревянном полу - возле окон и у самого пола, где частицы собираются естественным образом.
Во время протирания ткань создает трение и небольшой статический заряд, притягивающий пыль. При этом поверхности в дальнейшем меньше электризуются, поэтому пыль оседает медленнее, а в доме дольше сохраняется чистота.
Лучший результат дают пушистые или фактурные носки из синтетики: такие материалы генерируют больше статического электричества, поэтому частицы лучше прилипают к ним.
Как правильно убирать носком
Носок надевают на руку и слегка смачивают водой - небольшая влажность помогает пыли удерживаться на волокнах. Затем им проводят по поверхностям и краям: этот способ особенно удобен для плинтусов, батареек и жалюзи.
После уборки носок следует энергично встряхнуть над мусорным ведром и отправить в стиральную машину.
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Об источнике: Express.co.uk
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