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Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Анна Косик
7 ноября 2026, 15:15
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Эксперт рассказала о том, как убирать пыль без использования химических средств.
Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком
Секрет уборки с помощью носка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Какое подручное средство поможет убрать пыль
  • Почему пыль прилипает к ткани
  • Как правильно протирать плинтусы и жалюзи

Избавиться от пыли на плинтусах, жалюзи и мебели можно без каких-либо специальных средств - достаточно взять обычный старый носок. Ткань эффективно улавливает частицы и не дает им разлетаться по комнате.

Главред узнал, что Грейс Мисере из компании Bare Kind отметила, что метод с носком пригодится прежде всего там, куда сложно добраться тряпкой или щеткой. Об этом сообщает Express.

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"Просто наденьте носок на руку - он будет служить своеобразной перчаткой для удаления пыли. Это отличное средство для чистки мебели, жалюзи, плинтусов и многих других вещей", - советует Мисере.

Почему пыль прилипает к ткани

Пыль оседает из-за статического электричества, которое накапливается на дереве и пластике. Больше всего её скапливается на жалюзи, плинтусах и деревянном полу - возле окон и у самого пола, где частицы собираются естественным образом.

Во время протирания ткань создает трение и небольшой статический заряд, притягивающий пыль. При этом поверхности в дальнейшем меньше электризуются, поэтому пыль оседает медленнее, а в доме дольше сохраняется чистота.

Лучший результат дают пушистые или фактурные носки из синтетики: такие материалы генерируют больше статического электричества, поэтому частицы лучше прилипают к ним.

Как правильно убирать носком

Носок надевают на руку и слегка смачивают водой - небольшая влажность помогает пыли удерживаться на волокнах. Затем им проводят по поверхностям и краям: этот способ особенно удобен для плинтусов, батареек и жалюзи.

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

После уборки носок следует энергично встряхнуть над мусорным ведром и отправить в стиральную машину.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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