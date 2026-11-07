Украинские "Нептуны" ударили по заводу, поставляющему компоненты для Искандеров

Это предприятие ВПК РФ попадает под удар не впервые. Поражение предприятия бьет по способности РФ выпускать ракеты для ударов по украинским городам.

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Последствия атаки на город Орел / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

Орловская область оказалась под ракетной атакой

В Орле загорелся завод "Протон-Электротекс"

"Протон" выпускает компоненты для "Искандер-М" и "Панцирь-С1"

В ночь на 7 ноября в российском Орле вспыхнул масштабный пожар на заводе "Протон-Электротекс", который выпускает компоненты для "Искандеров".

Перед атакой в Орловской области объявляли ракетную опасность. Позднее губернатор Андрей Клычков признал, что при отражении атаки были частично повреждены производственные помещения предприятия в Советском районе Орла, пишет Astra.

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Название объекта и данные о пострадавших чиновник не привел. При этом "Протон-Электротекс" расположен именно в этом районе города. На месте работают спасатели.

Удар по Протону в Орле / Фото: t.me/astrapress

АО "Протон-Электротекс" специализируется на полупроводниковых приборах, светодиодах и электронных компонентах для промышленности и спецтехники. Его продукция попадает в российское вооружение, в частности в ракеты "Искандер-М" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Искандер / Инфографика: Главред

Предприятие горит не впервые. После удара 23 октября там бушевал масштабный пожар.

Генштаб подтвердил удар по "Протону"

В ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые ракетные комплексы "Нептун" ВМС ВСУ, нанесли удар по предприятию российского ВПК АО "Протон-Электротекс" в Орле Орловской области РФ.

"Зафиксировано попадание в цель, на территории объекта возник пожар, раздавались взрывы. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - сообщили в Генштабе.

В Орле поражен завод "Протон-Электротекс" / Фото: t.me/GeneralStaffZSU

АО "Протон-Электротекс" – ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла. Среди продукции предприятия – модули для крылатых авиационных ракет "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и т.д.

"Поражение предприятия усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми армия России бьет по украинским городам", - добавили в Генштабе.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение России к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, в ночь на 7 ноября в стране-агрессоре РФ под удар дронов попал стратегический объект - в Саратове вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Над городом видны клубы черного дыма.

В ночь на 6 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. В результате атаки в промзоне Афипского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

В ночь на 5 ноября Рязань атаковали дроны-камикадзе. В городе прогремело большое количество взрывов. Вспыхнули пожары на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" и, вероятно, в крупном логистическом центре Wildberries.

Зеленский анонсировал новые атаки по РФ

Украина продолжает на носить удары на большие расстояния по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России в ответ на атаки по украинской энергетике. Следующие шаги Киева уже определены. Об этом 6 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российские удары по украинской инфраструктуре не прекращаются, а Москва отвергла деэскалацию. В то же время Зеленский напомнил, что война может закончиться, если такое решение примет Путин.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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