Не стоит сжигать опавшие листья: как превратить их в "черное золото" для огорода

Главное условие - терпение, ведь готовый субстрат появляется только через два года.

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Как опавшие листья превращаются в компост практически без усилий / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Чем листовая земля отличается от обычного компоста

Как ускорить разложение опавших листьев

Когда листья уже можно использовать в качестве мульчи

Опавшая листва, которую каждую осень упаковывают в мешки для мусора или сжигают на обочинах, может превратиться в одно из самых ценных средств для улучшения почвы - так называемую листовую землю. В отличие от классического компоста, она почти не требует ухода. Не нужно соблюдать точные пропорции ингредиентов или регулярно переворачивать кучу вилами. Достаточно времени, сапрофитных грибов и немного места во дворе, сообщает Povestea Casei.

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Для большинства владельцев участков с лиственными деревьями октябрь и ноябрь означают обязательную уборку перед первым снегом. Опытные садоводы же видят в толстом ковре из листьев сырье для субстрата, который не купишь в магазине.

В англоязычной специализированной литературе этот продукт называют leaf mold. Несмотря на слово mold ("плесень") в названии, готовый субстрат не имеет затхлого запаха и не содержит вредных спор.

"Это, по сути, темно-бурая масса, которая пахнет чистой лесной землей", - пишет издание.

В то же время распространенное убеждение, что листовая земля способна питать растения, ошибочно. Как и зрелый компост, она содержит лишь ничтожные доли азота, фосфора и калия. Заменить ею навоз или специальные удобрения для помидоров и перца не получится.

Почему листовую землю называют "черным золотом"

Ценность листовой земли заключается в том, что она изменяет свойства самой почвы. Прежде всего она повышает емкость катионного обмена: органическая структура работает как губка, удерживающая питательные вещества у корней. Благодаря этому весенние дожди не вымывают ни внесённые удобрения, ни природные минералы.

Второй эффект касается структуры и аэрации. Тяжелый суглинок, типичный для равнинных районов, она разрыхляет, разрушая плотные комки. Песчаная почва, которая мгновенно теряет воду, напротив, приобретает способность дольше удерживать влагу.

Кроме того, перегной приближает кислотность к нейтральной и создает благоприятную среду для дождевых червей и полезных микроорганизмов.

Как обустроить ограждение для листьев

Проект практически не требует вложений. Подойдет квадратная ограда размером 1,5 на 1,5 м или 1,8 на 1,8 м из четырех реек или металлических кольев, обтянутых обычной сеткой для забора. Конструкция должна быть достаточно широкой и проветриваемой: в высокой и узкой ограде верхний слой останется сухим, а внизу образуется лишь небольшой ком земли.

Собранную листву складывают внутрь. Чтобы ускорить процесс, её можно предварительно измельчить газонокосилкой, и тогда разложение идёт вдвое быстрее.

Решающий шаг - обильный полив из шланга: без влаги грибы не заселят кучу. В ветреных районах вода также не дает листьям разлетаться по соседним дворам. Сверху кучу накрывают джутовыми мешками, картоном или брезентом, прижатым несколькими кирпичами.

Единственная "цена" этого метода - время. Через год листья разлагаются частично, и их уже можно использовать в качестве мульчи для грядок или приствольных кругов: она сохраняет влагу и сдерживает сорняки. Через два года внизу и в центре кучи формируется готовый продукт - чёрная рассыпчатая земля с насыщенным лесным запахом.

Чтобы получать субстрат каждый год, садоводы ставят две ограды рядом. Первую заполняют в первый год, вторую - в следующий. Когда вторая секция наполняется, листва в первой уже созрела, поэтому получается непрерывный цикл без значительных физических усилий.

Этот метод фактически воспроизводит естественный процесс в лесу. Там, где листва годами разлагается без вмешательства человека, под дубами и буками формируется самый плодородный слой почвы, способный сохранять тепло для пролесков и чемериц под снегом.

Смотрите видео о том, как за 1,5 месяца сделать компост из опавшей листвы:

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Об источнике: Povestea Casei Povestea Casei - это популярное румынское онлайн-издание, посвященное архитектуре, дизайну интерьеров и обустройству дома и сада. Ресурс предлагает вдохновляющие идеи для декора, практические советы по ремонту и зонированию пространства, а также обзоры современных жилых проектов. Новости сайта охватывают как эстетические тенденции в оформлении дома, так и полезные рекомендации по ведению домашнего хозяйства и ландшафтному дизайну.

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