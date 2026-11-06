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"Это была ошибка": Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink

Дарья Пшеничник
6 ноября 2026, 15:47
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Репост появился через несколько недель после того, как SpaceX снизила скорость работы сервиса для украинских военных.
воин всу, Starlink, илон маск
Какой пост о Starlink для Украины распространил Маск / Коллаж: Главрел, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, 92 ОШБр

Кратко:

видео дня
  • Маск распространил пост об ошибке SpaceX со Starlink для Украины
  • Сам миллиардер репост никак не прокомментировал

Мультимиллиардер Илон Маск распространил в соцсети X пост аккаунта Whole Mars Catalog, автор которого считает ошибкой решение SpaceX предоставить Украине доступ к Starlink в начале полномасштабного вторжения России.

Автор поста напоминает, что в начале большой войны компания бесплатно передала украинцам тысячи терминалов и взяла на себя миллионные расходы на обслуживание сети. Теперь он дает этому решению иную оценку.

"Оглядываясь назад, это была ошибка со стороны SpaceX. То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. А теперь, если они не поддерживают военное использование, их критикуют в прессе", - говорится в посте, который репостнул Маск.

Сам миллиардер не добавил к посту ни слова и ограничился молчаливым репостом. Он появился на фоне острой полемики между SpaceX и Киевом по поводу работы сервиса на фронте.

Как ограничение работы Starlink ударило по ВСУ

Главред писал, что, по словам советника президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергея (Флэша) Бескрестнова, ограничение заставило беспилотники летать медленнее, чем обычно, что упростило россиянам их обнаружение или уклонение от них.

Также недавнее ограничение скорости сказалось на украинских вертолётах, преследующих российские "Шахеды". В целом решение США стало ощутимым почти сразу, поскольку эту систему используют многие подразделения.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Ограничение работы Starlink в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что Илон Маск, взяв на себя ответственность за ограничение Starlink/Starshield для Украины, пытался найти себе алиби перед возможным расследованием в связи с этим решением.

Ранее сообщалось, что ограничения работы Starlink в Украине, введенные по решению Илона Маска, усилили беспокойство союзников США из-за зависимости от спутниковой сети SpaceX.

Накануне стало известно, что Украина добилась возобновления полноценной работы спутниковых систем Starlink и Starshield, а также обмена разведывательными данными с США.

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Об персоне - Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющий заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил предоставление услуг глобальной спутниковой системы Starlink на территории Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактическую поддержку российской пропаганды. Этот твит вызвал бурную негативную реакцию, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск подвергся всеобщему осуждению со стороны некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года, чтобы задобрить Путина?"

На твит отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, поддерживающего Украину, или Илона Маска, поддерживающего Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев оказывать давление на сенаторов, чтобы те не одобряли продление военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну, и поэтому помогать Украине не нужно, сообщает Википедия.

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