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Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

Марина Иваненко
5 ноября 2026, 16:40
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Почему зимой падает давление в шинах, нужно ли его регулировать после замены и как правильно измерить показатели в соответствии с рекомендациями производителя.
Какое давление должно быть в шинах
Сколько баров должно быть в шинах / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какое давление нужно поддерживать в зимних шинах
  • Почему мороз снижает давление в колесах автомобиля
  • Как проверить шины после сезонной замены

Правильное давление в зимних шинах напрямую влияет на управляемость автомобиля, сцепление с дорогой, тормозной путь и расход топлива. Зимой контролировать этот показатель особенно важно, ведь из-за понижения температуры воздуха давление в колесах также падает. В то же время накачивать все шины до одинакового значения не стоит: оптимальные параметры зависят от модели автомобиля, размера колес и нагрузки. Главред расскажет подробнее.

Во многих автомобилях рекомендуемое давление составляет 2,1–2,5 бара, но это не универсальная норма. Как объясняет польское издание Trojmiasto.pl, в первую очередь нужно следовать рекомендациям производителя, указанным в инструкции по эксплуатации или на специальной наклейке в автомобиле.

видео дня

Какое давление должно быть в зимних шинах

У большинства легковых автомобилей рекомендуемое давление в шинах находится в пределах 2,1–2,5 бара. Однако отдельные модели могут требовать более низких или более высоких показателей. Точное значение зависит не только от типа шин, но и от конструкции автомобиля и условий его эксплуатации.

Информацию о рекомендуемом давлении можно найти:

  • в инструкции по эксплуатации автомобиля;
  • на наклейке на двери водителя или в дверном проеме;
  • на стойке со стороны водителя.

Обычно производители указывают два варианта: для автомобиля с небольшим количеством пассажиров и небольшим количеством багажа, а также для полностью загруженной машины. Показатели могут отличаться для передней и задней осей.

Давление указывается в барах или PSI. Например, на наклейке могут быть указаны значения 2,2 или 2,4 бара, а также соответствующие показатели в PSI. Если наклейка повреждена или стерлась, нужные параметры можно найти в бумажной или электронной инструкции либо на официальном сайте производителя.

Видео о том, каким должно быть идеальное давление в шинах, можно посмотреть здесь:

Правильно ли давление 2,5 бара для зимних шин

Давление 2,5 бара может быть вполне подходящим для зимних шин, но не для каждого автомобиля. Это значение зависит от рекомендаций производителя, размера колес и загрузки автомобиля. Например, для автомобиля с пассажирами и полным багажником может быть предусмотрено более высокое давление, чем для поездок с небольшой нагрузкой.

В некоторых случаях специалисты советуют увеличивать давление на 0,1–0,2 бара по сравнению с минимальным рекомендованным значением. Такая разница может быть актуальной, в частности, если автомобиль полностью загружен или давление измеряли в теплом гараже, а затем машина выехала на мороз.

Однако самостоятельно повышать давление без учета рекомендаций производителя не стоит. Чрезмерно накачанные шины также могут ухудшать сцепление с дорогой и комфорт во время движения.

Как мороз влияет на давление в шинах

В холодное время года давление в шинах снижается из-за изменения температуры воздуха. Примерно каждое понижение температуры на 10 °C приводит к падению давления примерно на 0,1 бара.

Например, если осенью шины накачали до 2,2 бара при температуре +15 °C, то при сильном морозе около -15 °C показатель может снизиться примерно до 1,9 бара. Это происходит даже тогда, когда шина не повреждена и не пропускает воздух.

Поэтому зимой следует проверять давление чаще - примерно раз в две-три недели, а также после резких перепадов погоды. Если измерение проводится в теплом гараже, необходимо учитывать разницу температур после выезда на улицу. Лучше всего проверять и корректировать давление в холодных шинах в соответствии с рекомендациями производителя.

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Как понять, что в шинах недостаточно воздуха

Недостаточное давление не всегда можно заметить визуально. Иногда автомобиль продолжает двигаться как обычно, хотя шины уже работают не в оптимальном режиме. Особенно опасно это может быть зимой, когда дорога покрыта снегом, льдом или мокрым снегом.

О недостаточном давлении могут свидетельствовать следующие признаки:

  • автомобиль хуже держит траекторию в поворотах;
  • ухудшается устойчивость при движении;
  • увеличивается тормозной путь;
  • растет сопротивление качению и расход топлива;
  • протектор быстрее и неравномерно изнашивается;
  • шины сильнее нагреваются во время движения.

В то же время чрезмерное давление также нежелательно. Из-за него уменьшается площадь контакта шины с дорогой, что может негативно сказаться на сцеплении и управляемости. Поэтому накачивать колеса сильнее только ради лучшего движения по заснеженной дороге не стоит.

Нужно ли проверять давление после замены шин на зимние

Проверка обязательна даже в том случае, если зимний комплект перед хранением был накачан до нужного уровня. За несколько месяцев шины могут постепенно потерять часть воздуха, поэтому после установки колес необходимо повторно измерить давление.

Проверить его можно с помощью манометра на автомобильной заправке или в шиномонтажной мастерской. Для этого нужно:

  1. Найти рекомендуемые показатели на наклейке автомобиля или в инструкции.
  2. Проводить измерение после длительной стоянки, до начала поездки.
  3. Открутить колпачок вентиля и приложить к нему наконечник манометра.
  4. Сравнить полученное значение с рекомендованным производителем.
  5. При необходимости подкачать колесо или выпустить лишний воздух.
  6. Повторить проверку на всех колесах, в том числе на задней оси.

Лучше всего измерять давление утром, когда автомобиль еще не успел проехать значительное расстояние. Шины должны быть холодными - примерно той же температуры, что и окружающий воздух. Это поможет получить более точные показатели и правильно подготовить автомобиль к зимним поездкам.

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Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

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