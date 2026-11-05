"Это опасно": Зеленский раскрыл, чего ждать от США, Путина и Маска

Президент оценил влияние победы демократов в США на Украину, перспективы переговоров с Путиным и объяснил, чем опасна политическая активность Илона Маска.

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​Зеленский дал интервью Яну Бёмерманну / Коллаж: Главред, фото: скриншот ​

О чем сказал Зеленский:

Почему Запад не остановил Путина в 2014 году

Как победа демократов может приблизить переговоры

Чем опасно влияние самого богатого человека мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Демократической партии на промежуточных выборах в США дает Киеву надежду на усиление поддержки и может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам. Также президент предупредил об опасности влияния Илона Маска на политику других государств.

Свои заявления Зеленский озвучил в интервью известному немецкому сатирику, телеведущему, журналисту и продюсеру Яну Бёмерманну (Jan Böhmermann) на телеканале ZDF.

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Главред собрал все самые главные заявления Зеленского.

Почему Зеленский говорит о войне вместо шуток

Разговор Зеленского и Бёмерманна начался с неожиданного сравнения: ведущий напомнил, что оба собеседника когда-то работали в индустрии развлечений и смешили зрителей с экрана. Теперь же им приходится обсуждать боевые действия. Президент Владимир Зеленский в ответ провел линию от 2014 года к нынешней ситуации и объяснил, к какой модели общества всегда тянулась его страна.

"Оккупация Украины началась в 2014 году. Это была медленная оккупация. На Западе жизнь демократическая: у человека есть выбор, какой формат жизни для себя избрать, можно зарабатывать деньги, люди свободны и сами выбирают свой путь. Этот порядок очень хорош. Поэтому Украина всегда и стремилась в Европейский Союз", - сказал Зеленский.

Почему Запад не остановил Путина в 2014 году

Постепенный захват территорий, по оценке главы государства, имел прямое продолжение. Зеленский считает, что бездействие западных столиц восемь лет назад стало для Кремля сигналом о безнаказанности. По его словам, годы до февраля 2022-го украинцы прожили в предчувствии большой беды.

"Эта медленная оккупация привела к вторжению. Потому что в 2014 году Запад не остановил Путина, и Путин понял, что может начать и вторжение. После 2014-го, в 2015-м, 2016-м мы уже жили в неприятном ожидании вторжения. Мы не до конца верили, что это произойдет, но что-то изменилось, и мы изменились. Изменились и наши профессии, и наш фокус", - подчеркнул президент.

Как Зеленский узнал о результатах выборов в США

От событий прошлого разговор перешел к свежим новостям из Вашингтона. Интервью записывали рано утром, на следующий день после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Ведущий поинтересовался, откуда президент получил первые данные, и Зеленский рассказал, что сведения поступили от его окружения, а позже их подтвердили в американской столице.

"Я узнал об этом от своих ребят, от своей команды. Все начали писать, что есть результаты, что демократы победили в обеих палатах. А потом были и официальные заявления Белого дома о том, что Демократическая партия выиграла и обе палаты за демократами", - рассказал Зеленский.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Что победа демократов в Конгрессе значит для Украины

Сам факт смены большинства в Капитолии глава государства оценил с осторожным оптимизмом. Зеленский отметил, что любые перемены люди склонны воспринимать с надеждой, а демократы во время кампании давали понятные намеки на свой курс. При этом он поблагодарил и республиканцев, подчеркнув, что Киев опирается на обе партии.

"Сигналы Демократической партии были такими: если они победят, то, конечно, на первом месте будет внутренняя политика, чтобы это было полезно для американцев. Это понятно и совершенно нормально. Но было ощущение, что для них важно держать в фокусе войну в Европе, войну России против Украины. Демократы очень четко говорят о поддержке Украины, о помощи Украине", - отметил президент.

Если вам интересно, как победа Демократической партии США на выборах в Конгресс повлияет на Украину, читайте материал: Республиканцев разгромили на выборах в США: что даст Украине победа демократов.

Почему Зеленский считает важным восстановление связей США и Европы

Помимо прямой помощи Киеву, глава государства обратил внимание на еще один пункт программы демократов. Речь идет о трансатлантическом партнерстве, которое, по оценке Зеленского, за последние годы ослабло. Президент выразил надежду, что новый расклад в Конгрессе изменит соотношение сил в Вашингтоне в пользу Украины.

"Они говорят о восстановлении связей между США и Европой, которые в последние годы были несколько утрачены. И для нас это очень важно. Без этой связи, без этих отношений очень сложно остановить Путина. Поэтому есть надежда, что возникнет баланс, равновесие, и что мы получим больше поддержки", - заявил Зеленский.

Может ли помощь США заставить Путина пойти на переговоры

Усиление американской помощи Зеленский напрямую связывает с перспективой прекращения боевых действий. Президент ссылается на опыт партнеров в ЕС, которые уже нарастили вклад в оборону Украины. По его мнению, если американские законодатели пойдут тем же путем, в Кремле будут вынуждены пересчитать свои шансы.

"Мы думаем о себе, о нашей безопасности в Украине, о том, как остановить убийства, которые совершает Путин. И если Конгресс сейчас говорит о сильной финансовой поддержке или поддержке оружием, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это будет позитивом, который, на мой взгляд, повлияет на Путина. Тогда Путин задумается, есть ли смысл дальше воевать, если поддержка растет. Так мы приближаемся к возможным переговорам и возможному миру", - сказал президент.

Почему Зеленский считает влияние Маска угрозой для других стран

Реакция на итоги американского голосования прозвучала не только из официальных кабинетов. Ведущий ZDF зачитал президенту утренний пост Илона Маска, опубликованный в 7:13 в соцсети, которую журналист назвал праворадикальной.

"Похоже, мои вмешивающиеся в выборы космические лазеры на этот раз не сработали", - написал Маск.

После этого ведущий задал Зеленскому прямой вопрос о роли бизнесмена в мировой политике.

"Как вы относитесь к тому, что у такого богатого человека, как Илон Маск, столько власти?" - спросил журналист.

Отвечая на этот вопрос, Зеленский начал с базового принципа устройства демократии. Глава государства признал, что в условиях военного положения государству порой приходится принимать непопулярные решения. Однако даже тогда руководство страны обязано слышать граждан.

"Концентрация власти - это опасно. Концентрация власти у человека, у которого не так много денег, - это тоже опасно. В этом и смысл разделения властей, чтобы все не было сосредоточено в руках одного человека. И это совершенно нормально. Во время войны иногда бывает по-другому", - пояснил президент.

Особый риск, по словам президента, возникает тогда, когда большие деньги соединяются с рычагами Вашингтона. Зеленский указал, что Соединенные Штаты обладают весом далеко за пределами собственных границ. Поэтому позиция владельца крупнейшего состояния отражается на судьбе других народов.

"Если ты богат и можешь влиять на политику США, если ты самый богатый человек в мире, то это, конечно, опасно для маленьких государств, для тех стран, которые хотят выбирать тех, кого хотят. Даже неправильный выбор лучше, чем когда тебе кого-то навязывают", - подчеркнул Зеленский.

Илон Маск / Инфографика: Главред

Президент также перечислил конкретные темы, по которым высказывается миллиардер, и дал понять, что считает такие публичные оценки формой давления.

"Влияние Илона Маска, то, что он говорит в своих посланиях, что он думает о том, как должна жить Европа, кто в Германии должен играть ведущую роль, кто в Украине должен быть у власти, - это не просто слова. Если они исходят от очень богатого человека, это тоже влияние. И у него нет права на это влиять, он гражданин другого государства. Для меня это, безусловно, риски, ведь у нас уже есть примеры", - сказал Зеленский.

Кто самый богатый человек в мире по мнению Зеленского

Завершая тему денег и политики, Зеленский позволил себе ироничное замечание. Рассуждая о статусе Маска, он предположил, что первенство в рейтинге состояний может принадлежать вовсе не американскому предпринимателю. Намек был адресован хозяину Кремля.

"Говорят, он самый богатый человек в мире. А кто второй? Путин? Возможно, Путин самый богатый. Я не знаю", - проиронизировал Зеленский.

Смотрите видео - Интервью Владимира Зеленского Яну Бёмерманну:

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Об источнике: ZDF ZDF (2-й канал немецкого телевидения) - немецкая общественная телекомпания, основанная в Майнце. Финансируется за счёт сборов за общественное вещание и рекламы. ZDF занимает прочное положение на рынке немецких СМИ. Телевизионный комплекс в Майнце-Лерхенберге, построенный в 1980-х годах, до сих пор является одним из самых современных и благоустроенных телевизионных комплексов Германии, пишет Википедия.

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