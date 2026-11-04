Топ-5 трендов зимней обуви 2026: Андре Тан назвал "горячие" новинки

На этот раз дизайнер назвал топ-5 трендов, но не в одежде, а в обуви.

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Андре Тан назвал зимние тренды в обуви / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Какая обувь будет модной зимой 2026

Какие сапоги выбрать в этом году

Популярный украинский дизайнер Андре Тан, которая недавно назвал вещи, которые безнадежно устарели, поделился новой подборкой.

На этот раз дизайнер назвал топ-5 трендов, но не в одежде, а в обуви. "Красиво или практично? Зимой этот вопрос особенно актуален! Ведь хочется и смотреться стильно, и чувствовать себя комфортно даже в мороз. Но всегда ли это удается соединить?" - задается вопросом Тан.

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Жокейские высокие сапоги

По словам Андре Тана, высокие жокейские сапоги на плоском ходу - это классика, которая снова в моде. Носить стоит с юбками миди, а также с узкими джинсами, а также крутыми объемными свитерами.

Модные обувные тренды 2026 / Скриншот

Сапоги со складками

Сапоги с объемными складками придают образу знаменитой французской небрежности.

Модные обувные тренды 2026 / Скриншот

Байкерские сапоги с пряжками

Такие грубые сапоги стоит носить с женственными платьями и красивыми юбками. "Это когда внешне ты милая принцесса снаружи, но все понимают, что тебя лучше не нервировать", - говорит он.

Андре Тан назвал модные модели обуви / Фото скриншот

Ботфорты

По словам дизайнера, особенно актуальными являются модели из замши. Чем выше, тем лучше. Носить с мини-юбками и объемными свитерами.

Ботфорты - тренд этого сезона / Скриншот

Пушистая обувь

Обувь из овчины и мехом снаружи - тренд этого сезона. Объемная обувь - тренд этого сезона.

Андре Тан и его подборка обуви / Скриншот

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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