Топ-5 трендов зимней обуви 2026: Андре Тан назвал "горячие" новинки

Кратко:
- Какая обувь будет модной зимой 2026
- Какие сапоги выбрать в этом году
Популярный украинский дизайнер Андре Тан, которая недавно назвал вещи, которые безнадежно устарели, поделился новой подборкой.
На этот раз дизайнер назвал топ-5 трендов, но не в одежде, а в обуви. "Красиво или практично? Зимой этот вопрос особенно актуален! Ведь хочется и смотреться стильно, и чувствовать себя комфортно даже в мороз. Но всегда ли это удается соединить?" - задается вопросом Тан.
Жокейские высокие сапоги
По словам Андре Тана, высокие жокейские сапоги на плоском ходу - это классика, которая снова в моде. Носить стоит с юбками миди, а также с узкими джинсами, а также крутыми объемными свитерами.
Сапоги со складками
Сапоги с объемными складками придают образу знаменитой французской небрежности.
Байкерские сапоги с пряжками
Такие грубые сапоги стоит носить с женственными платьями и красивыми юбками. "Это когда внешне ты милая принцесса снаружи, но все понимают, что тебя лучше не нервировать", - говорит он.
Ботфорты
По словам дизайнера, особенно актуальными являются модели из замши. Чем выше, тем лучше. Носить с мини-юбками и объемными свитерами.
Пушистая обувь
Обувь из овчины и мехом снаружи - тренд этого сезона. Объемная обувь - тренд этого сезона.
Вас также может заинтересовать:
- Сумка, которая сделает образ стильным: Андре Тан назвал 5 модных моделей
- 5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список
- Состарят даже молодую: Андре Тан назвал вещи, которым пора на модную пенсию
О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред