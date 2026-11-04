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Что нельзя делать в Новый год - главные приметы праздника

Марина Иваненко
4 ноября 2026, 14:30
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В народных поверьях содержится немало новогодних запретов. Почему не рекомендуется одалживать деньги, выносить мусор и ссориться накануне праздника
Чего нельзя делать в новогоднюю ночь
Чего нельзя делать в новогоднюю ночь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что нельзя делать перед Новым годом
  • Какие запреты действуют в новогоднюю ночь
  • Какие традиции связывают с достатком и удачей

Накануне новогодних праздников многие задумываются не только о праздничном меню и подарках, но и о традициях, которые, согласно народным поверьям, помогают привлечь в дом удачу и благополучие. Существует немало примет и суеверий, связанных с подготовкой к празднику и встречей Нового года. Они подсказывают, каких действий лучше избегать, чтобы не навлечь на себя неудачу. Главред расскажет подробнее.

Согласно народным приметам и эзотерическим представлениям, новогодняя ночь символизирует начало нового жизненного этапа. Поэтому некоторые традиции советуют соблюдать определенные правила накануне праздника, чтобы оставить неприятности в прошлом и настроиться на позитивные изменения.

видео дня

Чего нельзя делать перед Новым годом и в новогоднюю ночь

Ссориться и выяснять отношения

По народным поверьям, встречать Новый год в ссорах и конфликтах не стоит. Считается, что споры в этот период могут стать дурным знаком и принести разногласия в семью в течение следующего года.

Встречать праздник в одиночестве или только в женской компании

Некоторые астрологические рекомендации советуют проводить новогоднюю ночь в кругу родных и друзей. Согласно некоторым поверьям, чисто женскую компанию стоит дополнить мужским присутствием. В то же время это лишь суеверия, а не обязательное условие для удачного года.

Выносить мусор в праздничный вечер

Народная примета предостерегает от выноса мусора накануне Нового года и в первые часы после его наступления. Считается, что вместе с отходами из дома можно вынести благополучие и достаток. Поэтому уборку и вынос мусора рекомендуется завершить заранее. Также, согласно некоторым традициям, 1 января не стоит заниматься домашними делами.

Неправильно формулировать желания

Во время загадывания желания под бой курантов советуют избегать отрицаний. Например, вместо фразы "не хочу болеть" лучше сказать "хочу быть здоровым". Считается, что желание нужно формулировать утвердительно, чётко и без упоминания того, чего хотелось бы избежать.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Одалживать деньги или давать их в долг

По народным приметам, накануне Нового года не рекомендуется одалживать деньги другим или самому брать деньги в долг. Такой обычай связывают с желанием избежать финансовых трудностей в следующем году. А чтобы привлечь достаток, в карман праздничной одежды советуют положить несколько монет.

Встречать праздник в старой одежде и неубранном доме

Считается, что Новый год нужно встречать в опрятной одежде и чистом доме. По поверьям, беспорядок и изношенные вещи могут символизировать неудачи и проблемы, которые перейдут в следующий год.

Стричь волосы и ногти 31 декабря

Некоторые приметы советуют отказаться от стрижки накануне праздника. Также не рекомендуется пришивать пуговицы, ремонтировать одежду и обувь. По поверьям, такие действия могут символически "закрепить" старые проблемы в новом году.

Травмировать пальцы во время приготовления блюд

Некоторые суеверия предостерегают от порезов и других травм во время подготовки к празднику. Считается, что такие неприятности могут стать дурной приметой на весь следующий год.

Видео о том, чего не стоит делать в Новый год, можно посмотреть здесь:

Как привлечь достаток и удачу в новом году

Помимо запретов, существуют и традиции, которые, согласно народным представлениям, помогают привлечь в дом благополучие. В частности, на праздничном столе советуют не экономить на угощениях: поставить достаточно блюд, фруктов и лакомств. Одним из традиционных символов благополучия считается хлеб с солью.

Также накануне праздника рекомендуют навести порядок в доме, завершить важные дела и подготовить праздничную одежду. Считается, что встреча Нового года в уютной атмосфере, с добрыми мыслями и близкими людьми помогает настроиться на позитивные изменения.

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